Apple Watch SE: uno piccolo sconto rende l'acquisto più conveniente

Apple Watch SE è in promozione su Amazon a soli 279,99€. Il piccolo ribasso del 9% rende il prezzo di listino più conveniente mediante uno sconto effettivo di 29,01€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio italiano.

Uno smartwatch casual e completo: Apple Watch SE

Lo smartwatch prodotto da casa Cupertino si presenta semplice eppure adattabile sia ai polsi maschili che ai polsi femminili. Disponibile in questa colorazione bianca, vanta un cinturino sport che può essere modificato acquistandone degli alternativi.

Il display Retina è contenuto in una cassa da 40 millimetri che è stata realizzata in alluminio color argento. Rispetto ai modelli prodotti in precedenza, questo vanta una superficie di visione più ampia del 30%.

Ovviamente all'interno sono implementati numerosi sensori che hanno reso le altre serie famose. Per esempio è presente l'applicazione relativa alla salute cardiaca così come quella finalizzata al monitoraggio del sonno.

Tuttavia le funzioni del dispositivo non si limitano a queste appena citate visto che sono altresì presenti le modalità sportive e le notifiche intelligenti. Basta alzare il polso per accedere a un mondo fatto di chiamate, messaggi, musica o persino pagare con un semplice gesto.

La versione in questione è dotata di GPS e rende il tracciamento delle attività sportive ancora più accurata.

Non bisogna neanche preoccuparsi dell'acqua visto che lo smartwatch è swimproof.

Puoi acquistare Apple Watch SE da 40 millimetri su Amazon a soli 279,99€ in colorazione bianca. Acquistalo oggi e ricevilo a casa in appena 48 ore se possiedi una sottoscrizione Prime. In alternativa le consegne sono operate in circa una settimana.

L'acquisto può essere effettuato anche ricorrendo alla rateizzazione offerta da CreditLine di Confidis. Sceglilo al momento del checkout per saperne di più.