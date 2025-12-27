 Apple Watch Series 11 REGALATO in questo momento: 100€ di sconto
Un super sconto ti fa il regalo di Natale, meglio tardi che mai per comprare Apple Watch Series 11 a prezzo così basso.
Se sotto l’albero non hai trovato lo smartwatch dei tuoi sogni, prendi la situazione in mano e fatti da solo il regalo più importante. È giusto che sia così e che a rendere i tuoi desideri realtà sia proprio il Apple Watch Series 11. Il modello con cassa da 46mm e GPS integrato è completo di tutto e ti assistente in ogni tua mossa. Compralo subito a soli 388,99 euro su Amazon con uno sconto del 20% che rende il prezzo un vero e proprio affare.

Apple Watch Series 11 è uno smartwatch completo sotto tutti i punti di vista. Una volta che lo indossi, è come avere un assistente, un coach e un rilevatore per la salute a pronta disposizione. Sono queste, in generale, le funzioni che ti offre anche se è molto riduttivo elencarle in tale maniera. Il modello è quello con cassa in alluminio color argento da 46 mm, bella ampia ma comunque comoda al polso. È leggero, sottile e con cinturino Sport regolabile per renderlo più confortevole che mai.

Apple Watch Series 11 GPS, Cassa 46 mm in alluminio color argento con Cinturino Sport viola nebbia – S/M

Una volta che scorri nel menù, hai uno smartphone a disposizione grazie a tutte le integrazioni. Usa sia il dito che la ghiera rotante per navigare tra le varie opzioni e scegliere quella che preferisci. Se te lo stai domandando, la risposta è sì. Questo è il modello con Parametri Vitali 24 ore su 24, frequenza cardiaca, saturimetro, app ECG e funzioni di sicurezza. Se cadi o succede qualcosa, il Watch lo rileva e avvisa i soccorsi o i tuoi contatti di emergenza. Tra le altre features trovi:

  • display ultrarobusto e resistente;
  • resistenza all’acqua fino a 50 metri di profondità;
  • batteria che dura fino a 24 ore con utilizzo normale;
  • Siri a pronta disposizione;
  • chiamate e messaggi direttamente dal polso;
  • 11 mesi di Apple Fitness+ inclusi con l’acquisto.

Collegati ora su Amazon e compra il tuo Apple Watch Series 11a soli 388,99 euro approfittando dello sconto del 20% disponibile in questo momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico.

Pubblicato il 27 dic 2025

