Apple Watch Series 9: CROLLA il prezzo su MediaWorld

Apple Watch Series 9 è un ottimo smartwatch, perfettamente compatibile e integrato con i dispositivi iPhone di Apple. La sua tecnologia avanzata ti permette di sfruttare tutte le sue funzionalità senza nemmeno toccare lo schermo, ma con dei semplicissimi e comodissimi gesti. Cosa stai aspettando? Realizza il tuo grande sogno. Acquistalo subito a soli 449 euro, invece di 489 euro. Questa super offerta la trovi solo su MediaWorld e hai la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero.

Apple Watch Series 9: tutto a portata di polso

Salute, benessere, forma fisica e produttività sono a portata di polso con il nuovo Apple Watch Series 9. La cassa in alluminio da 45 mm offre ancora più spazio grazie al display senza cornici per vedere al meglio tutte le informazioni. I sensori monitorano tantissimi parametri legati alla salute, per avere sempre tutto sotto controllo. Inoltre, grazie al sistema di emergenza, l’orologio capisce quando qualcosa non va e chiama i soccorsi per te. Rispondi a chiamate e messaggi direttamente dal tuo braccio.

Acquistalo subito a soli 449 euro, invece di 489 euro. Grazie a MediaWorld hai anche la possibilità di pagare in 3 comode rate mensili senza interessi. Devi solamente selezionare PayPal come metodo di pagamento attivando l’opzione “Paga in 3 Rate” che ti dà diritto a un mini finanziamento a tasso zero con la prima rata al momento dell’acquisto e le restanti nei due mesi successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.