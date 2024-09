Apple Watch può sostituire il telecomando della TV

Con l’introduzione di watchOS 11, Apple ha ampliato notevolmente le funzionalità dell’app Remote sull’Apple Watch, consentendo allo smartwatch di sostituire potenzialmente il telecomando Siri fornito con l’Apple TV.

Le versioni precedenti del sistema operativo permettevano già di utilizzare l’orologio come telecomando per il box di streaming, ma con funzioni limitate alla riproduzione, alla pausa dei video e alla navigazione nei menu tramite gesti di scorrimento e tocco dello schermo. Ora, come scoperto da 9to5Mac, grazie al nuovo update l’Apple Watch può sostituire completamente il telecomando.

watchOS 11 trasforma Apple Watch in telecomando a tutti gli effetti

La Guida per l’utente di Apple Watch, disponibile sul sito web dell’azienda, è stata aggiornata per includere le nuove caratteristiche dell’app Remote introdotte con watchOS 11. Tra queste, spicca la possibilità di regolare il volume ruotando la corona digitale dello smartwatch, una funzione che in precedenza richiedeva l’uso del telecomando fisico. Inoltre, tenendo premuta la corona digitale, è ora possibile attivare Siri direttamente attraverso l’Apple TV, semplificando l’interazione vocale con il dispositivo.

L’app Remote su watchOS 11 presenta anche un nuovo pulsante con tre punti, che consente di accedere a ulteriori opzioni, come la disattivazione e la riattivazione dell’audio, l’attivazione delle didascalie e l’accensione o lo spegnimento dell’Apple TV. Queste funzionalità avanzate rendono l’Apple Watch un sostituto sempre più completo del telecomando Siri, offrendo agli utenti un modo pratico per controllare il loro box di streaming direttamente dal polso.

Altre novità di watchOS 11: il rilevamento dell’apnea del sonno

Oltre alle migliorie dell’app Remote, l’ultimo aggiornamento di watchOS introduce anche nuove funzioni legate alla salute, come la capacità di rilevare l’apnea notturna. Questa condizione, se non trattata, può aumentare il rischio di sviluppare patologie più gravi, come il diabete di tipo 2. La funzione per il rilevamento della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno ha ricevuto l’approvazione della FDA.