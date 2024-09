Apple watchOS 11 in download: tutte le novità

Apple ha rilasciato ieri sera l’atteso aggiornamento per i suoi smartwatch. Le principali novità di watchOS 11 riguardano la misurazione dei parametri sulla salute, in particolare la rilevazione delle apnee notturne. La nuova app Vitals (Parametri vitali) offre una panoramica completa dello stato di salute. Non mancano ovviamente specifiche funzionalità per le attività sportive.

watchOS 11: tutte le novità

Le notifiche per le apnee notturne sono disponibili solo su Apple Watch Series 9/10 e Watch Ultra 2. Sfruttando l’accelerometro, gli smartwatch registrano i più piccoli movimenti durante il sonno che sono associati alle interruzioni della respirazione. La metrica corrispondente, denominata Disturbi respiratori, viene mostrata nell’app Health (Salute). La funzionalità è disponibile in oltre 150 paesi, tra cui l’Italia.

L’app Vitals (Parametri vitali) registra diverse metriche (frequenza cardiaca e respiratoria, temperatura del polso, livello di ossigeno nel sangue e durata del sonno) e avvisa l’utente se i valori sono fuori range. Vengono suggeriti alcuni fattori che potrebbero aver influito, come altitudine, uso di farmaci o possibili patologie.

La funzionalità Training load (Carico di allenamento) misura l’impatto dell’intensità e della durata degli allenamenti sul corpo, consentendo di modificare gli allenamenti. Gli Anelli attività misurano il movimento durante la giornata. L’obiettivo è chiuderli tutti, ma ora possono essere messi in pausa e personalizzati.

Apple ha aggiornato anche gli Smart Stack (Raccolta smart). I widget vengono mostrati automaticamente in base a giorno, ora, posizione e attività. Sono inoltre presenti nuovi widget, inclusi quelli interattivi (ad esempio per conoscere i risultati sportivi o quando arriva un Uber).

Altre novità di rilievo sono le app Traduci e Marea. Quest’ultima mostra se la marea è alta o bassa, crescente o decrescente, altezza delle mareggiate, direzione e velocità del vento, ora di alba e tramonto. Quando sarà disponibile Apple Intelligence, gli smartwatch potranno visualizzare i riassunti delle notifiche ricevuti da iPhone 16 e iPhone 15 Pro.