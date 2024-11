Apple Watch Ultra 2 GPS+Cellular al MINIMO STORICO Amazon

Ad una settimana dal Black Friday è arrivata un’occasione non da poco su Amazon che riguarda uno degli oggetti più ricercati dagli appassionati: parliamo di Apple Watch Ultra 2, che può essere tuo al minimo storico di 849 euro. Il dispositivo è pagabile anche a rate e puoi riceverlo subito a casa con la spedizione Prime.

Apple Watch Ultra 2: per sport e avventura

Apple Watch Ultra 2 è uno smartwatch di qualità superiore pensato per gli appassionati di sport e avventura: è dotato di una robusta cassa in titanio nero satinato da 49mm che garantisce stile e resistenza. Il display Retina ultraluminoso sempre attivo lo rende visibile in ogni condizione di luce o di meteo.

Il GPS a doppia frequenza è super preciso dandoti un rilevamento esatto della posizione, ideale per sport come corsa, ciclismo e trekking. In tal proposito, l’app Allenamento include parametri evoluti e personalizzabili, come zone di frequenza cardiaca, carico di allenamento e sessioni per corsa e bici, permettendoti di monitorare e migliorare le tue prestazioni in modo dettagliato. Inoltre, resiste all’acqua fino a 100 metri ed è perfetto anche per immersioni estreme.

Con funzionalità avanzate di orientamento, come mappe offline e l’app Bussola, che ti aiutano a muoverti con sicurezza anche in aree remote, segnando waypoint e tracciando i tuoi percorsi, Watch Ultra 2 è il compagno ideale per le escursioni con un’autonomia che arriva fino a 36 ore o 72 in risparmio energetico.

Disponibile al minimo storico assoluto di 849 euro, può essere un ottimo regalo di Natale anticipato.