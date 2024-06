Apple Watch X: diffuse le prime immagini

Secondo voci di corridoio che da tempo si susseguo, Apple starebbe pianificando il lancio di Apple Watch X (o Apple Watch Series 10), un particolare modello del suo smartwatch, caratterizzato da un restyling in occasione del decimo anniversario del dispositivo. A tal riguardo, nelle scorse ore sono emersi i primi render CAD provenienti da fonti industriali, che mostrerebbero l’aspetto del prossimo orologio smart di Cupertino.

Apple Watch X: ecco i primi render CAD

Osservando le immagini, visibili in cima al post e visitando il link della fonte a fondo pagina, il nuovo modello di Apple Watch dovrebbe presentare un display da 2 pollici, dunque più grande rispetto agli attuali 1,7 pollici dell’Apple Watch Series 9 e 1,93 pollici dell’Apple Watch Ultra, rendendolo così lo smartwatch Apple con lo schermo più grande fino ad ora.

Le dimensioni della cassa del dispositivo sarebbero invece di circa 46 x 39,7 x 11,6 mm, quindi più grande del Series 9, ma più piccolo dell’Ultra.

Dai render si evince poi un design simile ad Apple Watch Series 9, con la Digital Crown, un pulsante laterale e un display quadrato.

Ovviamente va tenuto ben a mente il fatto che i disegni CAD in questione potrebbero anche non corrispondere al vero, in quanto non confermati ufficialmente, per quanto attendibili possano apparire. Ad ogni modo, la nuova gamma di Apple Watch verrà senz’altro svelata dall’azienda capitanata da Tim Cook questo autunno, insieme alla nuova linea di iPhone, come di consueto.

Ricordiamo altresì che secondo le indiscrezioni provenienti dai ben informati, Apple starebbe progettando di incorporare il monitoraggio della pressione sanguigna quest’anno, pertanto Apple Watch potrebbe essere anche in grado di rilevare l’ipertensione, mentre il rilevamento dell’apnea notturna dovrebbe arrivare con il modello dello smartwatch successivo, quello atteso per il 2024.