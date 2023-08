Apple Watch X: nuovo design per il decennale

I prossimi Watch Series 9 saranno praticamente identici alla serie attuale, ma Apple avrebbe deciso di apportare molte modifiche al design con i modelli successivi. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, l’azienda di Cupertino dovrebbe annunciare un Watch X (nome ipotetico) per celebrare il decimo anniversario dal lancio del primo smartwatch. Il giornalista ha fornito inoltre alcune informazioni sul chip M3 Ultra.

Apple Watch X: microLED e altre novità

Come è noto, Apple segue un ciclo di aggiornamento annuale per i suoi smartwatch. Tuttavia, a differenza degli iPhone, le modifiche sono molto limitate rispetto alla precedente generazione. La principale novità dei Watch Series 8 è il sensore di temperatura corporea. Per i Watch Series 9, che verranno annunciati il 12 settembre insieme agli iPhone 15, si prevede solo un processore più veloce.

Il design dello smartwatch è rimasto praticamente invariato dai Watch Series 4 del 2018 (escludendo il modello Ultra). Maggiori cambiamenti sono attesi con il Watch X a fine 2024 o inizio 2025. L’orologio sarà più sottile e avrà un nuovo sistema di aggancio magnetico per i cinturini. Si perderà quindi la retrocompatibilità, ma ci sarà più spazio per una batteria di maggiore capacità e altri componenti.

Possibile anche uno schermo a microLED, ma la tecnologia è nuova e piuttosto costosa, quindi potrebbe essere utilizzata solo per un ipotetico Watch X Ultra. Più probabile invece la presenza di un sensore per la misurazione della pressione sanguigna.

Mark Gurman ha inoltre pubblicato le specifiche dei chip M3, tra cui il top di gamma M3 Ultra, elencando anche i prodotti in cui verranno integrati: