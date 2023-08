Apple testa nuovi Mac con processore M3

Il prossimo appuntamento importante per Apple è l’annuncio della serie iPhone 15, probabilmente il 13 settembre. L’azienda di Cupertino ha programmato un altro evento per inizio ottobre, durante il quale dovrebbe svelare i nuovi Mac con chip M3, tra cui un Mac mini. Mark Gurman di Bloomberg ha fornito alcuni dettagli sui test in corso.

Mac mini con chip M3

Il giornalista di Bloomberg aveva già elencato i Mac con chip M3 che Apple dovrebbe annunciare ad ottobre, tra cui iMac da 24 pollici, MacBook Air da 13 pollici e MacBook Pro da 13 pollici. Il nuovo prodotto integra un chip M3 con CPU a 8 core e GPU a 10 core, affiancato da 24 GB di RAM. Il sistema operativo è macOS Sonoma 14.1. Secondo Gurman si tratta del nuovo Mac mini.

Oltre che per il chip base, Apple ha avviato i test dei chip M3 Pro e M3 Max che verranno utilizzati per i MacBook Pro da 14 e 16 pollici, ma il lancio è previsto nel 2024. Gurman ipotizza che durante l’evento di ottobre (non necessariamente in live streaming) potrebbero debuttare fino a cinque prodotti: iMac da 24 pollici, MacBook Air da 13 e 15 pollici, MacBook Pro da 13 pollici e Mac mini.

L’ultima trimestrale di Apple ha evidenziato un calo delle vendite per gli iPhone. L’azienda spera però di invertire il trend con il lancio degli iPhone 15. La nuova serie introdurrà diversi miglioramenti, tra cui cornici più sottili intorno allo schermo, frame in titanio, processore più veloce e porta USB Type-C. Probabile però un aumento dei prezzi per i modelli Pro. Le vendite dovrebbero iniziare il 22 settembre.