AppleTV+: come vedere film e serie gratis per 3 mesi

Apple prosegue con la speciale promozione che consente di avere Apple TV+ gratis per 3 mesi. Il servizio in streaming della casa di Cupertino dà infatti modo di vedere film e serie TV a costo zero per un intero trimestre. Per ottenere questo vantaggio i clienti dovranno acquistare un nuovo dispositivo Apple a scelta tra iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Il procedimento per attivare la promo è molto semplice e prende il via dall’accesso con l’ID Apple sul dispositivo appena acquistato. Il secondo passaggio consiste nell’aprire l’app di Apple TV e attendere che appaia l’avviso contenente l’offerta. Se ciò non dovesse avvenire in maniera automatica, basterà andare nella pagina del canale AppleTV+ tab e selezionare la voce “Ricevi 3 mesi gratis”. Ricordiamo che l’attivazione del periodo di visione gratuita di Apple TV+ va effettuata entro 90 giorni dalla prima configurazione del nuovo dispositivo.

Tutto il catalogo in streaming di Apple TV+ completamente gratis

L’offerta streaming di Apple TV+ è cresciuta notevolmente nel corso degli anni e adesso include un’ampia scelta di programmi per tutti i gusti. Un posto di riguardo spetta di diritto alle produzioni Apple Original proposte con cadenza mensile e ovviamente tutte disponibili on-demand. Il catalogo presenta film, serie TV, show, documentari e tanto altro disponibili anche in qualità 4K HDR e con audio Dolby Atmos, per un’esperienza di visione davvero coinvolgente e immersiva. L’abbonamento ad Apple TV+ abilita l’accesso ad un massimo di sei familiari senza costi aggiuntivi e contempla inoltre la possibilità di scaricare i contenuti sul dispositivo per vederli offline.

I dispositivi compatibili su cui vedere Apple TV+ spaziano dalle smart TV Samsung, LG e Sony ai dispositivi Fire TV e Google TV. Sono inoltre compatibili i decoder Sky Q e Sky Stream, le console PlayStation e Xbox oltre, ovviamente, tutti i prodotti Apple.