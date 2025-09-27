Approfitta della promo NOW TV: Serie A Enilive, Champions League e molto altro a 19€

Con l’inizio della stagione calcistica, NOW TV presenta un’offerta pensata per chi ama il calcio italiano: il Pass Sport – che include la visione della Serie A Enilive – disponibile a 19,99€ al mese per i primi dodici mesi, con vincolo minimo di permanenza. Non perdere questa occasione!

Cosa comprende il Pass Sport

Con questa offerta, gli abbonati potranno accedere a:

Serie A Enilive : 3 partite su 10 per giornata (quelle dei turni alle fasce orarie stabilite: sabato sera, domenica a pranzo, lunedì sera)

Gran parte dello sport Sky in streaming: coppe europee (Champions League, Europa League, Conference League), motori (Formula 1, MotoGP), tennis, basket, etc.

L’offerta non include inizialmente l’opzione Premium: per usufruire di due dispositivi in contemporanea, contenuti on demand senza interruzioni pubblicitarie, audio migliorato, è richiesta un’aggiunta extra.

I termini del vincolo minimo e cosa succede dopo 12 mesi

L’offerta a 19,99€ è riservata ai nuovi clienti NOW.

È previsto un vincolo di durata minima di 12 mesi durante i quali non è possibile disattivare il Pass Sport.

Alla fine del dodicesimo mese, se non disdetti, l’abbonamento si rinnoverà al prezzo di listino, che attualmente è 29,99€ per il Pass Sport.

Questa offerta è particolarmente interessante per tifosi di Serie A che vogliono guardare le partite regolari a turno, senza necessariamente il pacchetto completo di Sky su satellite o pay‑TV tradizionale… ma non solo, Anche per chi guarda molto sport e vuole un’offerta unica che copre vari eventi (calcio, motori, tennis) o per chi pensava di provare NOW per un periodo di tempo, prima di decidere. La nuova promozione autunnale di NOW TV con il Pass Sport a 19,99€ al mese con permanenza minima di 12 mesi è una proposta molto forte per gli amanti del calcio e dello sport che cercano un’offerta equilibrata.