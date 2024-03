Approfitta della promozione su Norton 360 standard: sicurezza di qualità a prezzi ridotti

L’ultima offerta di Norton, azienda leader nel campo della sicurezza informatica, ha per protagonista il pacchetto Norton 360 Standard, la soluzione ideale per proteggere i propri dispositivi e la privacy online: grazie al 60% di sconto, la licenza di 1 anno è acquistabile a soli 29,99 euro, invece di 74,99 euro. Alla scadenza dei primi 12 mesi, si può scegliere se interrompere la sottoscrizione o rinnovarla di un altro anno al prezzo di 74,99 euro.

Volendo risparmiare ulteriormente, è possibile attivare la licenza di 2 anni al prezzo 79,99 euro anziché 149,99 euro, grazie a uno sconto del 46%. Al termine dei primi 24 mesi, si è poi liberi di proseguire o meno, con un costo annuale pari a 74,99 euro.

I vantaggi di Norton 360 Standard

La soluzione Norton 360 Standard unisce un potente sistema antivirus e un servizio VPN premium, per garantire a ciascun utente una protezione avanzata dalle minacce informatiche e una granitica privacy online. L’antivirus incluso nel piano Standard protegge il dispositivo in uso sia dalle minacce conosciute che quelle nuove, offrendo la massima salvaguardia delle proprie informazioni riservate e finanziarie quando si effettua l’accesso online.

In aggiunta all’antivirus, gli utenti possono usufruire del servizio Secure VPN, attraverso il quale si ha la certezza di navigare in completo anonimato, senza che le aziende possano tracciare le loro attività sul web. Tra le altre cose, la VPN di Norton assicura una crittografia avanzata, al fine di mantenere private le informazioni che si inviano e si ricevano quando si è connessi a Internet.

Altri due servizi inclusi nell’account Standard di Norton 360 sono un password manager e il backup del PC nel cloud. Andiamo per gradi.

Il password manager di cui dispongono gli utenti della soluzione all-in-one di Norton consente di generare, memorizzare e gestire in maniera più semplice sia le proprie credenziali online che i dati delle carte di credito.

Non meno importante il servizio di backup di file e documenti personali importanti in uno spazio cloud pari a 10 GB. In questo modo, si previene in maniera intelligente il rischio di perdere i dati a causa di eventuali furti, errori dell’unità e ransomware.

Compatibilità e requisiti di sistema

Le funzionalità di Norton 360 Standard sono compatibili con PC Windows, Mac, dispositivi Android e device iOS. L’unica eccezione è rappresentata dal servizio Backup nel cloud, al momento non supportato su macOS.

Entrando più nello specifico, di seguito riepiloghiamo i requisiti di sistema:

PC Windows: Windows 11, Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7

Mac: versione attuale e le due versioni precedenti

Device Android: Android 8.0 e versioni successive

iPhone e iPad: versione attuale e le due versioni precedenti

Importante: il profilo Standard protegge 1 PC, Windows, smartphone o tablet.

1 anno di Norton 360 Standard in offerta a 29,99 euro

Per aderire all’offerta sulla licenza annuale di Norton 360 Standard a 29,99 euro anziché 79,99 euro occorre collegarsi al sito ufficiale tramite questa pagina. Qualora il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative iniziali, è possibile richiedere il rimborso completo entro 60 giorni dalla data di acquisto. Al termine del periodo promozionale, sei inoltre libero di scegliere se rinnovare anche per il secondo anno oppure disdire il contratto senza alcuna penale da pagare.