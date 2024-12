Approfitta delle festività natalizie per imparare una nuova lingua con Babbel

Con l’arrivo delle festività natalizie, molti di noi si trovano finalmente con un po’ di tempo libero. Perché non sfruttarlo per un’attività stimolante e utile, come imparare una nuova lingua? Grazie a piattaforme come Babbel, è possibile trasformare il periodo delle vacanze in un’opportunità per arricchirsi, oltre che per risparmiare grazie alle promozioni in corso.

Il metodo Babbel

Babbel offre un’esperienza di apprendimento che si adatta a ogni stile e ritmo di vita. Che tu voglia migliorare il tuo inglese per il lavoro o imparare il francese per il prossimo viaggio, il metodo pluripremiato di Babbel ti consente di raggiungere i tuoi obiettivi rapidamente.

Le lezioni sono brevi, incentrate su situazioni reali e progettate da esperti linguistici per garantire risultati concreti. Per chi desidera un approccio ancora più interattivo, Babbel Live offre corsi tenuti da insegnanti certificati, in piccoli gruppi, per esercitarsi nella conversazione e ricevere feedback personalizzati. Avrai a disposizione anche podcast, giochi e altre attività di apprendimento.

Offerte per le festività: il momento perfetto per iniziare

Le vacanze di Natale sono un’ottima occasione per approfittare delle offerte proposte da Babbel. È possibile scegliere fra tre abbonamenti, disponibili con sconti significativi e corredati di garanzia di rimborso di 20 giorni:

6 mesi a 8,99 euro/mese (-25%)

a 8,99 euro/mese (-25%) 12 mesi a 5,99 euro/mese (-45%)

a 5,99 euro/mese (-45%) Lifetime a 299,99 euro (anziché 599,99 euro, 50% di sconto), per un accesso illimitato a vita a tutte le lingue

Babbel offre corsi per oltre 10 lingue, tra cui inglese, spagnolo, tedesco, francese e russo, ma anche opzioni meno comuni come il turco, il danese e l’indonesiano. Ogni lingua apre la porta a una nuova cultura e a un nuovo modo di pensare. Non perdere l’occasione di fare o farti un regalo fuori dal comune, grazie alle promo Babbel.