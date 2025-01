Inizia il 2025 col piede giusto: le offerte Babbel per imparare nuove lingue

Inizio anno, il momento perfetto per fissare obiettivi ambiziosi. E perché non iniziare imparando una nuova lingua? Babbel, celebre app per imparare le lingue già premiata a livello internazionale, offre sconti imperdibili a tempo limitato sui suoi abbonamenti, per aiutarti a parlare fluentemente in pochissimo tempo.

Ma quali sono gli abbonamenti Babbel? Tre quelli in offerta:

Abbonamento di 6 mesi : accedi a tutte le lingue disponibili a soli 8,99 euro/mese, risparmiando il 25%

: accedi a tutte le lingue disponibili a soli 8,99 euro/mese, risparmiando il 25% Abbonamento di 12 mesi : un’opzione ancora più conveniente a 5,99 euro/mese, con uno sconto del 45%

: un’opzione ancora più conveniente a 5,99 euro/mese, con uno sconto del 45% Abbonamento Lifetime: per chi desidera imparare senza limiti, è possibile accedere a tutte le lingue per sempre a soli 299,99 euro (anziché 599,99 euro)

Ogni opzione include una garanzia soddisfatti o rimborsati di 20 giorni, durante i quali puoi richiedere un rimborso completo semplicemente contattando l’Assistenza Clienti.

Babbel offre l’accesso a ben 13 lingue, tra cui Inglese, Spagnolo, Tedesco, Francese, Portoghese, Russo, Turco, Olandese, Svedese, Norvegese, Polacco, Danese e Indonesiano. Il punto di forza di Babbel è il suo metodo, sviluppato da esperti linguistici e progettato per garantire risultati rapidi e concreti.

Le lezioni sono brevi, incentrate su situazioni di vita reale, e integrate da attività motivanti come podcast, giochi e corsi dal vivo con insegnanti certificati. Questo approccio ti permette di memorizzare facilmente le parole e utilizzarle con naturalezza. Imparare una nuova lingua è un regalo per te stesso: approfitta delle offerte Babbel, disponibili online ancora per pochi giorni.