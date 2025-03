Approfitta ora: Norton 360 Advanced a 3,75€/mese con il 66% di sconto

Tra le tante soluzioni attualmente disponibili che promettono di occuparsi della sicurezza online, Norton 360 Advanced è una delle pochissime realtà capaci di garantire quanto assicurato. Con la promozione attuale che prevede Norton 360 Advanced a 3,75€ al mese, con uno sconto del 66% e un risparmio di 134,99€ all’anno, l’offerta è ancora più conveniente. Attiva ora Norton 360 Advanced.

Con Norton 360 Advanced hai una protezione davvero completa

Norton 360 Advanced è il piano più completo tra quelli disponibili e che ha aggiunto diverse funzionalità per rendere la sicurezza ancora più efficace. Ecco cosa include Norton 360 Advanced:

10 PC, Mac, tablet o telefoni

Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker

100% Promessa Protezione Virus

Password Manager

200 GB di backup del PC nel cloud

Connessione a Internet privata con VPN

Protezione minori

Dark Web Monitoring

NOVITÀ! Assistenza per il ripristino dell’identità

NOVITÀ! Assistenza in caso di furto del portafoglio

NOVITÀ! Social Media Monitoring

Oltre a poter installare Norton 360 Advanced su qualsiasi device (rispondendo alle esigenze di tutta la famiglia), si ha la garanzia di ricevere una protezione davvero completa. Oltre alla protezione avanzata contro virus, malware, ransomware e attacchi hacker, garantita dalla 100% Promessa Protezione Virus, il pacchetto include un Password Manager premium per gestire in sicurezza le credenziali online e 200 GB di backup cloud per salvaguardare documenti, foto e ricordi di famiglia.

In aggiunta, Norton 360 Advanced include anche il Social Media Monitoring per rilevare potenziali rischi sui profili social, mentre il Dark Web Monitoring sorveglia continuamente il web alla ricerca di informazioni personali compromesse.

Il livello di sicurezza è eccezionale, ma in caso di problemi Norton non abbandona i suoi utenti. L’abbonamento 360 Advanced, infatti, prevede anche un’assistenza dedicata per ricevere un aiuto concreto tramite un team di esperti pronti a guidare l’utente nel ripristino della propria identità e nell’affrontare le frodi finanziarie.