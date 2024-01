Apre il primo ristorante gestito solo da robot e AI

L’intelligenza artificiale sta avanzando rapidamente in moltissimi settori, compreso quello della ristorazione. Un caso emblematico è il nuovo fast food CaliExpress by Flippy a Pasadena, in California, che si presenta come il primo ristorante completamente automatizzato al mondo. Il locale, che offre un menu semplice a base di hamburger, cheeseburger, insalate e patatine, è gestito interamente da robot e sistemi di AI senza alcun intervento umano.

CaliExpress segna così una tappa significativa nell’integrazione tra automazione e servizi di ristorazione. Solo il tempo dirà se questo modello totalmente robotizzato saprà imporsi anche in un settore tradizionalmente legato al contatto umano come quello della cucina e del food service.

Qui i robot AI servono il cibo

Pasadena, sede della famosissima CalTech University e della serie The Big Bang Theory, è diventata lo scenario di un’esperienza culinaria unica. Frutto di una collaborazione tra Cali Group, Miso Robotics e PopID, CaliExpress by Flipp ha la particolarità di essere il primo locale al mondo completamente autonomo. E non sorprende che serva patatine e hamburger…

Il fast food del futuro?

Per essere serviti in questo fast food, i clienti iniziano la loro “avventura” nel ristorante autonomo presso un chiosco self-service per ordinare e pagare. In seguito, i clienti possono osservare il team di robot del locale che si occupa di ogni fase della preparazione del loro pasto. Questo include la macinatura della carne, l’impilamento dell’hamburger e la cottura delle patatine fritte con precisione meticolosa. Il tutto avviene in stazioni di grigliatura e frittura completamente automatizzate, alimentate dall’intelligenza artificiale.

Mentre tutta la preparazione e il servizio sono gestiti dai robot, i proprietari del ristorante fanno notare che alcune cose sono ancora gestite dall’uomo, tra cui l’approvvigionamento e la pulizia. Per inciso, è così che finirà la guerra tra AI e umanità.