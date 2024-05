Apre l'ufficio della Commissione UE per l'IA

La Commissione europea ha annunciato l’apertura dell’AI Office. Tra i compiti dell’ufficio c’è la verifica della corretta applicazione dell’AI Act, la legge sull’intelligenza artificiale approvata lo scorso 21 maggio. L’entrata in vigore è prevista entro il mese di luglio (20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).

Composizione e compiti dell’AI Office

L’AI Office è composto da cinque unità: Regulation and Compliance Unit (coordina l’approccio normativo per facilitare l’applicazione e l’esecuzione uniformi della legge sull’IA), Unit on AI Safety (individua i rischi sistemici di modelli general-purpose e le possibili misure di mitigazione), Excellence in AI and Robotics Unit (sostiene e finanzia la ricerca e lo sviluppo), AI for Societal Good Unit (progetta e attua l’impegno dell’ufficio per finalità sociali, come la modellazione meteorologica e la diagnosi del cancro) e AI Innovation and Policy Coordination Unit (supervisiona l’esecuzione della strategia dell’UE per l’IA).

Oltre 140 dipendenti della Commissione faranno parte dell’AI Office, tra cui specialisti di tecnologia, assistenti amministrativi, avvocati, specialisti politici ed economisti. Uno dei compiti dell’ufficio è garantire l’attuazione coerente della legge sull’IA. Imporrà inoltre il rispetto delle norme per i modelli IA general-purpose, coordinerà l’elaborazione di codici di buone pratiche, condurrà prove e valutazioni dei modelli IA general-purpose, chiederà informazioni e applicherà sanzioni.

L’ufficio lavorerà strettamente con l’European Artificial Intelligence Board composto dai rappresentanti degli Stati membri. L’ufficio ha avviato la scrittura delle linee guida sulla definizione dei sistema IA e sui divieti, entrambi previsti sei mesi dopo l’entrata in vigore della legge sull’IA.