Apri un conto Crédit Agricole: ottieni canone azzerato e buoni Amazon

Se cerchi un nuovo conto corrente online che ti offra vantaggi tradizionali combinati con la praticità della gestione tramite app, l’offerta di Crédit Agricole è ciò che stai cercando. Per un periodo limitato, l’apertura di un nuovo conto ti darà diritto a canone azzerato, oltre alla possibilità di ricevere generosi buoni regalo Amazon. Questa promozione è riservata esclusivamente ai nuovi clienti che aprono un conto nel periodo indicato, quindi è il momento perfetto per fare il passo verso una gestione finanziaria più efficiente.

Come ricevere i buoni Amazon con Crédit Agricole

L’efficienza è la chiave per una gestione finanziaria di successo, e Crédit Agricole lo sa bene. Con l’applicazione Crédit Agricole Italia, avrai il controllo completo sul tuo conto corrente, potrai effettuare bonifici, gestire la tua carta e consultare le tue finanze in qualsiasi momento e ovunque tu sia. La comodità dell’app ti darà una panoramica completa delle tue transazioni e ti aiuterà a prendere decisioni finanziarie più consapevoli.

Crédit Agricole vuole premiare la tua scelta di fiducia offrendoti la possibilità di ricevere buoni regalo Amazon. Scegliendo, in fase di apertura del conto, la carta di debito Crédit Agricole Visa e inserendo il codice promozionale “VISA” riceverai subito una carta regalo del noto e-commerce dal valore di 50 euro. Dopo l’apertura del conto, utilizzando la tua nuova carta per i tuoi acquisti, accumulerai ulteriori buoni regalo. Più spendi, più guadagni. da 25 a 100 euro, in base alle tue transazioni.

Sei circondato da amici e familiari interessati a migliorare le loro finanze? Con Crédit Agricole, puoi guadagnare ulteriori buoni regalo invitando i tuoi cari a unirsi. Utilizzando il tuo codice promozionale e aprendo un conto entro il periodo stabilito, sia tu che il tuo amico riceverete un bonus.

Apri il tuo conto Crédit Agricole entro il periodo indicato: il canone sarà azzerato e riceverai anche buoni regalo Amazon da spendere come meglio preferisci per tutti i tuoi acquisti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.