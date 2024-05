Conto aziendale a costo zero? Con la promo Finom si può

Conto aziendale a costo zero? Se pensi che non esiste, vuol dire che non hai mai sentito parlare dell’offerta all-in-one di Finom. La piattaforma si differenzia dalla concorrenza perché è innovativa, facile da usare e aperta a tutte le grandezze di business. Entrando nei dettagli della promo, il piano Solo di Finom è senza canone, a patto di aprirlo entro il 31 maggio.

Conto aziendale a costo zero: l’offerta di Finom

Non devi recarti in filiale per aprire il conto Finom. Basta semplicemente accedere alla pagina dedicata e seguire la procedura guidata. In meno di 24 ore, disporrai del tuo conto con IBAN europeo. Inoltre, per ogni spesa effettuata, otterrai il 3% di cashback. Ottimo, vero?

Per gestire i vari aspetti della tua attività, la piattaforma dispone di diversi strumenti di gestione delle spese, tra cui il monitoraggio e il controllo delle uscite aziendali. Inoltre, è presente il servizio di fatturazione integrato, molto apprezzato dagli utenti per via della sua semplicità. Emettere e gestire le fatture sarà un gioco da ragazzi.

Come dicevamo, il piano Solo è gratuito soltanto sé lo sottoscrivi entro il 31 maggio 2024. Ecco cosa include:

Carte fisiche e virtuali gratuite.

Fino a 5 trasferimenti gratuiti in entrata e uscita tramite SEPA e addebito diretto.

Non c’è soltanto il piano Solo disponibile. Finom, infatti, offre altre tariffe per andare incontro alle esigenze diverse di professionisti e aziende. I piani a disposizione sono Start, Premium e Custom, con quest’ultimo che soddisfa le esigenze specifiche delle aziende. Per i piani Start e Premium è previsto soltanto un mese gratuito.

Il piano Solo è lì che ti aspetta. Hai la grande occasione di aprire un conto aziendale a costo zero. Affrettati, però, perché il 31 maggio arriva più in fretta di quanto pensi.