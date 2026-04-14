Fare la spesa può essere un momento piacevole, ma può anche diventare un incubo, soprattutto in tempi come questi dove il costo della vita è sempre più alto. Districarsi tra le spese quotidiane e riuscire ad arrivare a fine mese, in particolare per chi ha una famiglia numerosa, non è semplice. Ed è qui che possono venire in aiuto 6 modi per ridurre l’impatto ambientale e risparmiare al supermercato.

Si tratta di alcuni consigli che gli esperti di risparmio e ambiente hanno condiviso con i colleghi di The Guardian e che possono essere un ottimo suggerimento per migliorare la nostra vita quotidiana. Fare la spesa può trasformarsi in un’ulteriore occasione per fare scelte sostenibili mentre ci muoviamo tra le corsie del supermercato, riducendo l’ingombro e salvando qualche soldo alla fine del mese.

6 consigli per ridurre l’impatto ambientale e risparmiare al supermercato

Vediamo quindi i 6 consigli che gli esperti suggeriscono per ridurre l’impatto ambientale e risparmiare al supermercato.

Porta con te una borsa riutilizzabile

Ci vogliono oltre 20 anni prima che un sacchetto di plastica si degradi, inoltre un sacchetto biodegradabile costa circa 10 centesimi e i sacchetti di carta anche di più risultando spesso poco resistenti e inadatti se gli acquisti sono pesanti. Il consiglio è quello di portare con se una o più borse riutilizzabili, in base al volume della nostra spesa. Meno impatto ambientale e sicuramente risparmio assicurato a fine mese.

Frutta secca e pane fresco al posto di snack e pane confezionato

Se facciamo un giro tra gli scaffali degli snack ci rendiamo conto di quanto imballaggio viene utilizzato per confezionarli e di come questo, al 99%, sia di plastica. Al posto di acquistare merendine e pane confezionato meglio optare per frutta secca, meglio se sfusa, e pane fresco. Ridurremo l’imballo e risparmieremo perché le barre energetiche fatte in casa sono più economiche e salutari.

Scegliere il fruttivendolo sotto casa

Optare per prodotti di stagione fa bene alla nostra salute e all’ambiente. Inoltre, frutta e verdura di stagione costano meno e ci fanno risparmiare. Invece di optare per prodotti confezionati e disponibili nella grande distribuzione, scegli di acquistare frutta e verdura dal fruttivendolo “sotto casa” di tua fiducia.

Riduci il consumo di carne

Il consiglio degli esperti tocca anche un argomento particolare, il consumo di carne che è responsabile di un inquinamento più che doppio rispetto a frutta, cereali e verdura. “Diventare vegetariani anche solo per poche sere alla settimana può avere un impatto positivo“, spiegano sul The Guardian.

Pulizia e cura personale

“Molti prodotti per il bagno contengono microplastiche, ma esistono alternative riutilizzabili o compostabili“, spiegano gli esperti. Scegliere prodotti ecologici fa bene all’ambiente e alla salute. Inoltre, scegliere prodotti con parti intercambiabili, come ad esempio passare da rasoi usa e getta a rasoi con lame sostituibili o rasoi elettrici, fa bene anche al portafoglio.

Conserva correttamente i cibi

Se vuoi ridurre l’impatto ambientale e, soprattutto, risparmiare al supermercato, è fondamentale imparare a conservare correttamente i cibi ed evitare gli sprechi. In questo modo contribuiamo a ridurre lo spreco alimentare e inutili e costosi viaggi ulteriori al supermercato.