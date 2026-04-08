Perché la Terra è arrivata al limite secondo i ricercatori

Un recente studio pubblicato su IOP Science dai ricercatori della Flinders University in Australia ha rivelato qualcosa che sta preoccupando molto i ricercatori di tutto il mondo. Nello specifico la Terra è arrivata al limite della sua capacità facendo luce sul futuro reale del nostro pianeta e sulla sostenibilità, fattore determinante per fermare una corsa al tempo che sembra ormai essere particolarmente urgente.

Lo studio ha spiegato che stiamo vivendo oltre i limiti di ciò che il nostro pianeta può riuscire a sostenere nel lungo periodo. “La capacità portante è un concetto ecologico che descrive il numero massimo medio a lungo termine di individui di una particolare specie che un ambiente può sostenere indefinitamente date le risorse rigenerative disponibili“, hanno spiegato i ricercatori.

“Le economie attuali, basate su una crescita ininterrotta, apparentemente non riconoscono i vincoli rigenerativi di una crescita demografica sostenuta, perché i combustibili fossili compensano artificialmente questa differenza“, hanno precisato. “Come ipotizzato, abbiamo scoperto che l’anomalia della temperatura globale era più fortemente e positivamente correlata con la dimensione della popolazione umana globale dal 1962 in poi“.

La Terra è al limite e l’umanità anche

Stando allo studio di questi ricercatori, la Terra si trova al limite delle sue capacità di carico massime e quindi anche l’umanità di conseguenza si trova al limite. Al momento, la popolazione mondiale conta circa 8,3 miliardi di persone che, considerando gli attuali livelli di consumo delle risorse, è ben lontana dai 2,5 miliardi sostenibili.

“La Terra non riesce a tenere il passo con il modo in cui stiamo utilizzando le risorse. Le nostre scoperte dimostrano che stiamo spingendo il pianeta oltre le sue capacità“, ha spiegato l’autore autore Corey Bradshaw. “I sistemi di supporto vitale del pianeta sono già sotto pressione e, senza rapidi cambiamenti nel modo in cui utilizziamo energia, suolo e cibo, miliardi di persone si troveranno ad affrontare una crescente instabilità“.

C’è ancora una speranza secondo Bradshaw: “Il tempo a disposizione per agire si sta riducendo, ma un cambiamento significativo è ancora possibile se le nazioni collaborano“.