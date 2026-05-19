Un pilota salva la vita a 185 passeggeri dalla morte

Dobbiamo tornare indietro di qualche anno. Esattamente al 19 luglio 2989 quando il volo United 232, un McDonnell Douglas DC-10, mentre era in volo di crociera da Denver a Chicago perde il motore di coda in seguito a un’esplosione improvvisa sopra l’Iowa. Per i 296 passeggeri, incluso l’equipaggio, la morte era quasi certa. Tuttavia il pilota con il suo assistente ha eseguito una manovra davvero impensabile che ha salvato la vita a 185 passeggeri.

Il capitano Al Haynes sentendo lo scoppio penso potesse trattarsi di una bomba piazzata sull’aereo per un attentato terroristico. L’aereo inizio a tremare, sobbalzare e virare bruscamente verso destra. Le schegge del motore danneggiarono anche i sistemi idraulici che azionano i comandi di volo dell’aereo. Questo non permetteva ai piloti di utilizzare un sistema di sterzo tradizionale. Muovendo la cloche e i pedali del timone il velivolo rispondeva a malapena.

In un articolo di Pop Mech dell’epoca si legge: “Il DC-10 aveva interrotto la salita e iniziato la discesa, inclinando il muso a destra. Haynes disse: ‘Ci penso io’, e afferrò la sua cloche. ‘Quando l’aereo raggiunse circa 38 gradi di inclinazione, avviandosi verso il capovolgimento’, spiegò Haynes in seguito, ‘chiudemmo bruscamente la manetta del motore n. 1 [sinistro] e bloccammo completamente quella del motore n. 3 [destro]‘“.

Decidendo di chiudere la manetta dei motori il pilota ha salvato 296 passeggeri

La decisione del pilota di chiudere la manetta dei motori 1 e 3 ha permesso all’ala destra di sollevarsi lentamente, evitando non solo il capovolgimento certo dell’aereo, ma anche riprendendo l’inclinazione “corretta”. Haynes diede forza al motore di destra e diminuì la potenza del motore di sinistra. In questo modo la spinta irregolare fece tornare l’ala destra in posizione verticale.

I motori sono pessimi per i comandi di volo. Se si spinge la manetta in avanti, l’aereo potrebbe non rispondere immediatamente. Il volo 232, inoltre, saliva e scendeva in un ciclo lungo. Il muso si abbassava e l’aereo riprendeva velocità, poi il muso si alzava, la velocità diminuiva e l’intero movimento ricominciava. Quindi, in realtà, l’equipaggio non stava pilotando il DC-10. Effettuavano piccole variazioni di manetta, aspettavano di vedere come reagiva l’aereo e poi cercavano di indovinare cosa avrebbe fatto in seguito.

Le azioni dei due piloti permisero all’aereo di dirigersi verso l’aeroporto di Sioux City Gateway. “Il capitano Dennis Fitch, istruttore di DC-10 che si trovava a bordo, si fece avanti e prese il controllo delle manette mentre Haynes e Records lottavano con la cloche“. Tuttavia erano ancora troppo veloci e non c’era un modo efficace per rallentare la discesa verso la pista 22.

Quando l’aereo si allineò con la pista 22, Fitch capì che avevano 360.000 libbre di carne e metallo che viaggiavano a quasi 250 miglia orarie senza alcun modo per fermarli.

Al momento dell’impatto con la pista fu l’ala destra a colpire per prima il cemento e quando il carrello d’atterraggio toccò terra si conficcò nel vecchio cemento. “L’aereo si disintegrò, prese fuoco e finì capovolto. Delle 296 persone a bordo, 185 sopravvissero“. Questa triste vicenda permise alla NASA di coprire che i piloti potevano mantenere in volo un aereo danneggiato manovrando le manette.