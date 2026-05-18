Sappiamo la causa del declino scioccante del ghiaccio antartico

Gli scienziati hanno sempre pensato che il ghiaccio antartico fosse molto più resistente di quello artico e che quindi il suo declino fosse molto più lento. Addirittura, dal 1007 al 2015 un costante monitoraggio ha confermato che il ghiaccio marino del Polo Antartico si era espanso, mentre quello del Polo Artico era diminuito rapidamente con il riscaldamento del pianeta. Tuttavia, una recente scoperta ha scioccato gli esperti.

Infatti, è stata confermata una rapida diminuzione del ghiaccio marino proprio in Antartide. Come spiegato da ScienceAlert, “gli scienziati si aspettavano che la banchisa antartica si riducesse con il riscaldamento del pianeta, ma non così rapidamente“. Negli ultimi dieci anni è stato registrato un declino imprevisto.

Ovviamente, questo calo sta preoccupando gli scienziati perché ciò “suggerisce che gli eventi potrebbero evolversi più rapidamente, o in modi diversi, di quanto i nostri modelli siano in grado di prevedere appieno“. “Nel nostro nuovo studio scientifico , dimostriamo che l’oceano intorno all’Antartide ha subito un cambiamento fondamentale. Il calore che era rimasto intrappolato in profondità sta ora risalendo verso l’alto, dove può sciogliere il ghiaccio marino“, hanno spiegato gli esperti.

Il ghiaccio antartico è in pericolo

Secondo quanto registrato dal recente studio “le acque profonde più calde erano risalite abbastanza vicino alla superficie da permettere a tempeste e forti venti di spingerle verso l’alto” e questo ha fatto sì che il ghiaccio antartico accelerasse il suo declino.

Da allora, le acque intorno all’Antartide sono rimaste intrappolate in un ciclo che si autoalimenta. L’innalzamento delle acque profonde porta calore e sale in superficie. Il calore scioglie il ghiaccio marino, mentre l’eccesso di sale rende le acque superficiali più dense e più facili da mescolare con le acque più calde sottostanti. Ciò permette a una quantità ancora maggiore di calore di risalire, rendendo più difficile la formazione di nuovo ghiaccio marino, e così via.

Il problema è che questo non ha conseguenze solo fisiche. Infatti, il ghiaccio marino antartico sostiene un ecosistema che è tra i più unici al mondo. Inoltre, come hanno spiegato gli scienziati, “agisce come uno specchio, riflettendo la luce solare e contribuendo a mantenere freddo il pianeta“.