Un ingegnere sostiene che 100 giorni sott'acqua hanno allungato la sua vita di 10 anni

L’ingegnere e scienziato Joseph Dituri ha vissuto sott’acqua per 100 giorni, a una profondità di circa 6,7 metri sotto il livello del mare, stabilendo così un record mondiale. Oltre al record, quello che ha stupito sono soprattutto le sue dichiarazioni a seguito della sua esperienza. Infatti, sostiene che questo periodo passato in mare ha allungato la sua vita di 10 anni.

L’esposizione prolungata all’alta pressione del mare, secondo quanto dichiarato da lui stesso, avrebbe migliorato il suo sonno, ridotto l’infiammazione e il colesterolo e aumentato il testosterone. Secondo i dati registrati dall’autore e protagonista della ricerca, l’esperienza dimostrerebbe i benefici degli ambienti atmosferici ad alta pressione sulla terraferma, proprio come quelli delle camere iperbariche.

Dituri ha praticamente vissuto per oltre tre mesi in una stanza di circa 9 metri quadrati, senza luce del sole né contatto umano. Durante tutti questi giorni ha mangiato solo pasti riscaldati al microonde. Inoltre, secondo quanto raccontato nella sua esperienza, il dodicesimo giorno si sarebbe fratturato un molare e avrebbe sopportato 88 giorni di lancinante dolore alla mascella.

Nonostante tutto questo, quando raggiunse la terraferma terminando questa esperienza, Dituri ha dichiarato di non essersi mai sentito meglio: “Ero inarrestabile, pieno di energia, sia mentalmente che fisicamente e questo grazie ad alcuni degli ottimi risultati che si ottengono stando in un ambiente iperbarico“.

10 anni in più di vita dopo 100 giorni sott’acqua

L’ingegnere ha affermato che i 100 giorni trascorsi vivendo sott’acqua gli hanno allungato la vita di 10 anni. Questo perché le condizioni di vita gli hanno apportato una serie di benefici per la salute. Questo è emerso perché Dituri si è sottoposto a una serie di test medici e psicologici prima, durante e dopo l’esperimento.

Prima di tutto è risultato che, nonostante abbia mantenuto inalterata la sua dieta, ha perso 4 chili di peso e 72 punti di colesterolo. Inoltre, i suoi marcatori infiammatori “sono crollati drasticamente”. Ciò che ha sorpreso maggiormente il ricercatore è stato l’aumento dei suoi livelli di testosterone di “sette volte”.

“Tutte queste cose accadute in un colpo solo sono state assolutamente incredibili“, ha dichiarato. “Voglio essere molto chiaro su questo punto: si tratta di un’occasione unica. Non solo riduce l’età, ma permette anche di vivere più a lungo“. Ad ogni modo non tutti si trovano d’accordo con lui.

Neal Pollock, esperto di fisiologia subacquea presso l’Università Laval in Canada, ha obiettato: “Ci sono letteralmente migliaia di pazienti che ricevono trattamenti con ossigenoterapia iperbarica quotidiani per un mese o più. Non ci sono prove di cambiamenti sistematici nell’aspettativa di vita. Gli sforzi per prolungare la giovinezza semplicemente non hanno dato i risultati sperati“.

Kinjal Sethuraman, direttrice medica del Centro di Medicina Iperbarica e Subacquea presso l’University of Maryland Medical Center, parlando dei costi di trattamenti con ossigenoterapia iperbarica, ha aggiunto: “Quei soldi sono spesi meglio per un’alimentazione più sana, un’attività fisica regolare, la riduzione dello stress, un sonno ristoratore e la partecipazione alla vita di comunità. Questi sono i pilastri di un invecchiamento sano“.