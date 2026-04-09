Perché Nikola Tesla visse più a lungo di quanto avrebbe dovuto

Chi non vorrebbe vivere per sempre? Visto che al momento la fonte dell’immortalità non è ancora stata scoperta molti si accontenterebbero di vivere più anni del previsto. Nikola Tesla, il famoso inventore, fisico e ingegnere elettrotecnico serbo nato nel 1856, ce la fece, vivendo più a lungo di quanto avrebbe dovuto. Infatti, il celebre inventore morì a New York il 7 gennaio 1943 all’età di 86 anni.

Probabilmente, se fosse vissuto ai nostri giorni questo non sarebbe un record. Tuttavia, l’aspettativa di vita media americana in quell’anno era di soli 62,4 anni mentre nella sua terra natale, allora l’attuale Croazia, nel 1960 si aggirava intorno ai 65. Per questo la longevità di Tesla rappresenta un vero e proprio traguardo a cui molti ambiscono se applicata all’aspettativa di vita odierna.

La rivista Physical Culture, nel marzo del 1935, pubblicò l’articolo “La giovinezza e la forza di Nikola Tesla a 78 anni“, nel quale si parlava della sua sorprendente energia nonostante l’età e il superamento della vita media dell’epoca. A chi lo intervistava, Tesla disse: “Mi mancano solo due anni per raggiungere gli ottant’anni, e oggi sono in forma come lo ero a vent’anni“.

I segreti della longevità di Nikola Tesla

La lettura dell’articolo rivela i possibili segreti della longevità di Nikola Tesla. Al primo posto nella vita dell’inventore serbo c’era mangiare due pasti al giorno. “La legge fisica che divide le ventiquattro ore in giorno e notte divide anche la vita dell’uomo in due periodi: uno in cui vive e un altro in cui riposa”, ha spiegato Tesla. “Questo di per sé sembra indicare l’opportunità di due pasti al giorno in sintonia con il ritmo del mondo: un pasto per darci l’energia per il lavoro della giornata, un altro per fornire al corpo le sostanze con cui si rigenererà durante il sonno“.

Dovremmo fare colazione due ore prima di iniziare a lavorare e riposare due ore dopo. Se un uomo fa colazione tra le sette e le otto, dovrebbe iniziare a lavorare alle dieci, lavorare ininterrottamente per cinque o sei ore, il che significherebbe che la sua giornata lavorativa finirebbe alle tre o alle quattro; poi dovrebbe tornare a casa e dedicare diverse ore allo svago, al riposo e all’esercizio fisico, e consumare l’ultimo pasto tra le sette e le otto di sera.

Il secondo segreto della longevità di Nikola Tesla era mangiare proteine e grassi. Nell’intervista aveva suggerito: “Ogni pasto dovrebbe contenere proteine ​​e grassi. Le prime servono per costruire, i secondi per bruciare. Le proteine ​​costruiscono, i grassi sono un carburante“.

Mangio carne solo raramente, forse una o due volte all’anno. Una grande quantità di proteine ​​è contenuta nei legumi, come fagioli, piselli, lenticchie. Le verdure sono indispensabili in qualsiasi dieta. Anche la frutta è una parte essenziale di una dieta ben bilanciata.

Il terzo segreto era camminare per 10 miglia ogni giorno. “Cammino mai meno di dieci miglia al giorno. Questo mi ha mantenuto in buona salute, ma alla fine potrebbe portarmi alla rovina, perché sono un attraversatore pedonale fuori dalle strisce incallito“, aveva rivelato Tesla.

Non mancavano le rinunce nella vita di Nikola Tesla: niente sigarette, caffè o sesso. Infine, ultimo segreto i “bagni senza acqua“. Ovviamente sconsigliamo vivamente di sottoporsi intenzionalmente a una scossa elettrica e ricordiamo che si tratta di affermazioni di un inventore di 90 anni fa che incontrò la morte in una stanza d’albergo mentre cerca di costruire un raggio della morte.