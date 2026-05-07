Gli scienziati hanno trovato il confine della Via Lattea

Dopo una batteria trovata nella roccia, gli scienziati sono riusciti a scoprire finalmente i confini della Via Lattea. Per anni si sono interrogati su dove potesse trovarsi il confine della nostra galassia, ma senza mai riuscire a calcolare la sua posizione esatta che fino ad ora è rimasta un mistero. La scoperta è il frutto di un’analisi accurata dei dati di un’indagine a opera di ricercatori dell’Università di Malta.

Questi ricercatori hanno determinato che il confine della Via Lattea si trova a circa 40 mila anni luce dal suo centro. Inoltre, alle sue estremità più remote la nostra galassia produce un’ultima esplosione di formazione stellare oltre la quale si trovano solo stelle antiche migrate verso l’esterno. Una scoperta davvero incredibile che ha sorpreso gli stessi scienziati alle prese da molto tempo con questo interrogativo.

I ricercatori, in uno studio pubblicato di recente su Astronomy & Astrophysics, hanno affermato: “Abbiamo sfruttato stime affidabili di età e distanza provenienti da LAMOST-DR3 e APOGEE-DR17+AstroNN, combinate con i dati di Gaia, per eseguire un’analisi dettagliata della distribuzione dell’età stellare nel disco esterno della Via Lattea (MW) utilizzando stelle giganti“.

“I ​​nostri rigorosi criteri di selezione cinematica escludono efficacemente le stelle dell’alone galattico, garantendo che le tendenze di età osservate riflettano le proprietà autentiche del disco piuttosto che la contaminazione da popolazioni di stelle dell’alone più vecchie“, hanno aggiunto. “I nostri risultati rivelano un profilo di età stellare a forma di U, in cui un gradiente negativo nel disco interno si trasforma in un gradiente positivo nella regione del disco esterno“.

Confine della Via Lattea: dei punti da chiarire

La scoperta del confine della Via Lattea lascia comunque dei punti ancora da chiarire. Infatti, gli scienziati della ricerca hanno dichiarato: “Sebbene le discontinuità tra le galassie a disco siano comuni, resta da chiarire se la Via Lattea presenti un profilo così discontinuo. Ciò è in parte dovuto alla nostra posizione all’interno del disco galattico, che rende difficile determinare direttamente il profilo di densità stellare a causa dell’estinzione della polvere“.