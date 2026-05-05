Gli scienziati e i ricercatori hanno scoperto qualcosa di tanto interessante quanto singolare. Hanno capito perché gli uccelli di città hanno più paura delle donne che degli uomini. Per gli appassionati di birdwatching di sesso maschile questo potrebbe rappresentare un vantaggio interessante quando si avvicinano furtivamente a un uccello in un parco cittadino per osservarlo e fotografarlo.

Nello specifico, sono decine le specie comuni di uccelli appartenenti alla fauna europea che si infastidiscono maggiormente se si avvicina una donna rispetto a un uomo. Gli esperimenti sono stati condotti in diversi paesi dell’Europa come Francia, Germania, Polonia, Spagna e Repubblica Ceca. La ricerca ha evidenziato che in media gli uccelli lasciano che gli uomini si avvicinino di circa un metro prima di volare via.

L’ecologa Yanina Benedetti, dell’Università Ceca di Scienze della Vita di Praga, ha affermato: “Come donna sul campo, sono rimasta sorpresa dal fatto che gli uccelli reagissero in modo diverso alla nostra presenza. Molti studi comportamentali presuppongono che un osservatore umano sia neutrale, ma questo non era il caso degli uccelli urbani nel nostro studio“.

Questo studio evidenzia come gli animali nelle città “vedono” gli esseri umani, il che ha implicazioni per l’ecologia urbana e la parità di genere nella scienza. Molti studi comportamentali presuppongono che un osservatore umano sia neutrale, ma questo non è stato il caso per gli uccelli urbani nel nostro studio. Gli uccelli urbani reagiscono chiaramente a segnali sottili che gli esseri umani non notano facilmente. Studi successivi potrebbero concentrarsi su fattori individuali come schemi di movimento, segnali olfattivi o caratteristiche fisiche, testandoli separatamente anziché raggrupparli in base al sesso dell’osservatore. Questo approccio aiuterebbe a identificare i segnali specifici che gli uccelli rilevano.

Gli uccelli reagiscono in modo diverso a seconda del sesso della persona

Daniel Blumstein, professore dell’Università della California, Los Angeles, e coautore dello studio, ha dichiarato: “Credo pienamente nei nostri risultati, secondo cui gli uccelli urbani reagiscono in modo diverso a seconda del sesso della persona che si avvicina, ma al momento non sono in grado di spiegarli“.

Abbiamo utilizzato tecniche di analisi comparativa all’avanguardia che hanno dimostrato la coerenza dei nostri risultati tra città e specie diverse, ma semplicemente non abbiamo ancora una spiegazione definitiva.

Il dottor Federico Morelli, dell’Università di Torino e anche lui coautore della ricerca, ha aggiunto: “Questa è forse la parte più interessante del nostro studio. Abbiamo identificato un fenomeno, ma non ne conosciamo ancora la causa. Tuttavia, i nostri risultati mettono in luce la sofisticata capacità degli uccelli di valutare il proprio ambiente“.