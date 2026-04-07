Nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici offerte gratis da Poste Italiane

L’elettrico si sta diffondendo particolarmente anche in Italia. Infatti, sulle nostre strade vediamo sempre più auto e mezzi di trasporto “green”. Ad ogni modo, non tutti i Comuni italiani si sono adeguati a questa novità perdendo terreno di fronte a quello che molti pensano sarà il futuro. Proprio per questo Poste Italiane ha annunciato un piano di installazione di nuove colonnine di ricarica per veicoli elettrici gratis.

Pier Luigi Sanna, vice sindaco della città metropolitana di Roma, proprio durante l’incontro per la presentazione del progetto Polis di Poste Italiane ai sindaci del territorio, ha dichiarato: “Sappiamo come la desertificazione – e non solo quella climatica – sia un fenomeno concreto, che porta i nostri centri a svuotarsi di servizi di welfare e di presenza dello Stato in tutte le sue forme, dal medico di base alla caserma dei carabinieri“.

“Poste, in controtendenza con questo, realizza quelle che saranno anche fisicamente nuove case del cittadino, offrendo un supporto concreto alle amministrazioni comunali – anch’esse in carenza di personale – dal punto di vista dell’erogazione dei servizi“, ha continuato Sanna. “Per citare Italo Calvino, ‘una città prende la forma del deserto a cui si oppone’: e oggi rischiamo che il deserto si spinga anche all’interno delle città stesse“.

Nuove colonnine di ricarica gratis nei comuni con meno di 15mila abitanti

L’obiettivo di Poste Italiane è installare nuove colonnine di ricarica gratis, per veicoli elettrici, nei comuni con meno di 15 mila abitanti della Città Metropolitana di Roma Capitale. Questo progetto prevede zero costi per le amministrazioni che potranno beneficiare, chiavi in mano, di strutture in grado di offrire una qualità di vita migliore ai cittadini, rivalutando così il valore del territorio.

“L’obiettivo del Progetto Polis è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne“, si legge sul sito ufficiale del progetto stesso. “Poste Italiane intende essere protagonista della ripresa del Paese a beneficio dei cittadini e della loro partecipazione alla vita pubblica adottando un approccio responsabile al fine di diminuire la propria impronta ambientale e contribuire alla transizione low-carbon dell’economia e dell’intero Paese“.