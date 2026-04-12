 Octopus Energy raddoppia il risparmio: luce e gas a prezzo bloccato per un anno e bonus energia gratis con Power Up
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Octopus Energy raddoppia il risparmio: luce e gas a prezzo bloccato per un anno e bonus energia gratis con Power Up

Scegli Octopus Energy e raddoppia il risparmio oggi stesso: luce e gas a prezzo bloccato per un anno e bonus energia gratis con Power Up.
Octopus Energy raddoppia il risparmio: luce e gas a prezzo bloccato per un anno e bonus energia gratis con Power Up
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Scegli Octopus Energy e raddoppia il risparmio oggi stesso: luce e gas a prezzo bloccato per un anno e bonus energia gratis con Power Up.
Octopus - Canva

Octopus Energy è la soluzione ideale per raddoppiare il risparmio grazie a due promozioni interessanti: luce e gas a prezzo bloccato per un anno e bonus energia gratis con Power Up. Quest’ultima è una novità introdotta da Octopus per spostare i risparmi quando è meglio e garantire un risparmio a chi assume un comportamento responsabile.

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Cosa sono i Bonus Energia Gratis con Power Up

Una volta diventato cliente Octopus potrai partecipare in maniera attiva ai Bonus Energia Gratis Power Up, eventi in cui l’azienda invita le persone a consumare di più quando c’è tanta energia rinnovabile disponibile e i consumi sono bassi. Questo non solo fa risparmiare te, ma aiuta anche a evitare gli sprechi. Infatti, quando la produzione rinnovabile è particolarmente abbondante non sempre tutta l’energia prodotta viene utilizzata.

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Quindi, il rischio è sprecare energia e questo è un peccato. Inoltre, alcuni impianti vengono fermati e la produzione rallentata. I produttori ricevono degli indennizzi a seguito dei blocchi che si traducono in costi maggiori sulle bollette dei consumatori. Tutto questo si può ridurre o evitare grazie ai Power Up che, come spiega Octopus, “spostano i consumi nei momenti in cui l’energia pulita è abbondante e ha un costo molto conveniente“.

I risultati? Vengono ridotti notevolmente gli sprechi, che oggigiorno sono un “crimine”. Inoltre, si promuove un sistema più efficiente e sostenibili. I Bonus Energia Gratis con Power Up valorizzano l’energia pulita e abbassano i costi in bolletta. A questo si aggiunge anche una promozione davvero speciale che puoi attivare online in pochi secondi.

Scegli Octopus Fissa 12M

Con Octopus Fissa 12M il prezzo di Luce e Gas viene bloccato per un anno. Questo significa zero sorprese in bolletta e niente aumenti durante i 12 mesi di permanenza con Octopus Energia. Ad esempio, scegliendo Monoraria, oggi pattuisci un costo della materia prima luce bloccato a 0,132 €/kWh. Invece, il costo della materia prima gas viene bloccato a 0,54 €/Smc.

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Diventando cliente Octopus Energy potrai partecipare ai Bonus Energia Gratis con Power Up. Attiva gli aggiornamenti direttamente dall’area clienti cliccando su “Impostazioni” e “Modifica” nella sezione relativa alle preferenze di comunicazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 apr 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
12 apr 2026
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