Octopus Energy raddoppia il risparmio: luce e gas a prezzo bloccato per un anno e bonus energia gratis con Power Up

Octopus Energy è la soluzione ideale per raddoppiare il risparmio grazie a due promozioni interessanti: luce e gas a prezzo bloccato per un anno e bonus energia gratis con Power Up. Quest’ultima è una novità introdotta da Octopus per spostare i risparmi quando è meglio e garantire un risparmio a chi assume un comportamento responsabile.

Cosa sono i Bonus Energia Gratis con Power Up

Una volta diventato cliente Octopus potrai partecipare in maniera attiva ai Bonus Energia Gratis Power Up, eventi in cui l’azienda invita le persone a consumare di più quando c’è tanta energia rinnovabile disponibile e i consumi sono bassi. Questo non solo fa risparmiare te, ma aiuta anche a evitare gli sprechi. Infatti, quando la produzione rinnovabile è particolarmente abbondante non sempre tutta l’energia prodotta viene utilizzata.

Quindi, il rischio è sprecare energia e questo è un peccato. Inoltre, alcuni impianti vengono fermati e la produzione rallentata. I produttori ricevono degli indennizzi a seguito dei blocchi che si traducono in costi maggiori sulle bollette dei consumatori. Tutto questo si può ridurre o evitare grazie ai Power Up che, come spiega Octopus, “spostano i consumi nei momenti in cui l’energia pulita è abbondante e ha un costo molto conveniente“.

I risultati? Vengono ridotti notevolmente gli sprechi, che oggigiorno sono un “crimine”. Inoltre, si promuove un sistema più efficiente e sostenibili. I Bonus Energia Gratis con Power Up valorizzano l’energia pulita e abbassano i costi in bolletta. A questo si aggiunge anche una promozione davvero speciale che puoi attivare online in pochi secondi.

Scegli Octopus Fissa 12M

Con Octopus Fissa 12M il prezzo di Luce e Gas viene bloccato per un anno. Questo significa zero sorprese in bolletta e niente aumenti durante i 12 mesi di permanenza con Octopus Energia. Ad esempio, scegliendo Monoraria, oggi pattuisci un costo della materia prima luce bloccato a 0,132 €/kWh. Invece, il costo della materia prima gas viene bloccato a 0,54 €/Smc.

Diventando cliente Octopus Energy potrai partecipare ai Bonus Energia Gratis con Power Up. Attiva gli aggiornamenti direttamente dall’area clienti cliccando su “Impostazioni” e “Modifica” nella sezione relativa alle preferenze di comunicazione.