La carta di credito a canone zero per sempre esiste e arriva dalla Svezia

Molte persone pensano che non esista una carta di credito a canone zero, e che quelle pubblicizzate come tali siano in realtà delle semplici bufale o protagoniste di un’offerta destinata a terminare nel giro di pochi mesi. In realtà le cose stanno diversamente da quando sul mercato ha debuttato TF Mastercard Gold, la carta di credito gratuita per sempre della banca online svedese TF Bank.

Nessuna commissione annuale, acquisti senza interessi fino a 55 giorni, possibilità di scegliere se pagare il saldo in un’unica soluzione o rate flessibili, nonché un’assicurazione di viaggio gratuita. Gli appassionati di viaggi possono inoltre contare sull’assenza di commissioni sul cambio valuta e sulla possibilità di utilizzare la carta all’estero senza costi aggiuntivi.

La procedura per richiedere la carta di credito di TF Bank è semplice e veloce: ci si collega alla pagina iniziale della banca, si clicca sul bottone “Applica in meno di 3 minuti”, dopodiché si compila un modulo online; non sono richiesti ulteriori passaggi per completare la domanda, che verrà da subito presa in esame dalla banca.

Al momento TF Bank è quotata al Nasdaq Stockholm ed uno dei punti di riferimento in Germania nel settore relativo alle carte di credito. Dal 1987, anno della sua nascita ad oggi, la banca svedese si prefigge come missione quella di rendere la gestione delle finanze personali più semplice e accessibile.

Negli ultimi anni, grazie anche alla sua carta di credito, TF Bank è cresciuta anche nel resto d’Europa, tanto da essere presente in vari Paesi, tra cui appunto l’Italia, la Germania, la Spagna e gli altri Paesi nordici. Affidabilità e innovazione sono i due concetti chiave che hanno portato la banca nordica a crescere in modo esponenziale all’interno del Vecchio Continente, aiutando numerose persone nei pagamenti online, nell’avere una carta di credito flessibile e nella gestione delle spese.