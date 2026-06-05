 Con Octopus Energia prezzo bloccato su Luce e Gas e tanti vantaggi extra
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Con Octopus Energia prezzo bloccato su Luce e Gas e tanti vantaggi extra

Con Octopus Energia ti assicuri prezzo bloccato su Luce e Gas per 1 anno e tanti vantaggi extra per una bolletta senza sorprese e chiara.
Con Octopus Energia prezzo bloccato su Luce e Gas e tanti vantaggi extra
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Con Octopus Energia ti assicuri prezzo bloccato su Luce e Gas per 1 anno e tanti vantaggi extra per una bolletta senza sorprese e chiara.
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Basta spaventarsi ad ogni bolletta di Luce e Gas grazie a Octopus Energia che offre un prezzo bloccato sulla materia prima per 1 anno e tantissimi vantaggi extra. Cosa stai aspettando? Attiva ora Octopus Fissa 12M adesso online! In pochissimi minuti crei il tuo programma di risparmio assicurandoti zero sorprese e bollette chiare ad ogni fatturazione. Scopri tutto quello che questo provider ha da offrire.

Scegli Octopus Fissa 12M

Fino al 10 giugno 2026 puoi congelare il prezzo della materia prima di luce e gas per 12 mesi. Così sai sempre quanto spenderai in base ai consumi e non in base al mercato che sale e scende come un pazzo. E poi con Octopus Energia hai tantissimi vantaggi inclusi che non prenderai di certo per scontato:

  • la fornitura di luce proviene al 100% da fonti rinnovabili;
  • tutti i contratti sono senza vincoli o penali, anche il prezzo bloccato di luce e gas per 12 mesi;
  • bollette chiare e trasparenti, per capire a colpo d’occhio i tuoi consumi, il costo di commercializzazione della materia prima e le imposte;
  • accesso a iniziative di consumo consapevole e intelligente nei momenti in cui c’è più energia e ottieni sconti esclusivi.

Scopri l’offerta per avere il prezzo bloccato su luce e gas 12 mesi

L’offerta per ottenere il prezzo bloccato su luce e gas per 12 mesi è disponibile online a questo link. In pochissimi minuti ottieni un preventivo chiaro e conveniente che puoi decidere di accettare senza vincoli né penali se vorrai passare a un altro fornitore qualora trovassi una soluzione più conveniente di questa.

Scegli Octopus Fissa 12M
  • Prezzo Materia prima Luce Bloccato 12 Mesi
    • 0,1375 €/kWh
  • Commercializzazione Materia Prima Luce
    • 6 €/mese
  • Prezzo Materia prima Gas Bloccato 12 Mesi
    • 0,54 €/Smc
  • Commercializzazione Materia Prima Gas
    • 7 €/mese

Scegli la soluzione che contribuisce non solo al risparmio, ma anche al rispetto dell’ambiente. Acquisisci buone abitudini e assicurati bollette chiare e senza brutte sorprese. Scegli l’energia più equa, pulita e accessibile a tutti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 giu 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
5 giu 2026
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