Con Octopus Energia prezzo bloccato su Luce e Gas e tanti vantaggi extra

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Fino al 10 giugno 2026 puoi congelare il prezzo della materia prima di luce e gas per 12 mesi. Così sai sempre quanto spenderai in base ai consumi e non in base al mercato che sale e scende come un pazzo. E poi con Octopus Energia hai tantissimi vantaggi inclusi che non prenderai di certo per scontato:

la fornitura di luce proviene al 100% da fonti rinnovabili;

tutti i contratti sono senza vincoli o penali, anche il prezzo bloccato di luce e gas per 12 mesi;

bollette chiare e trasparenti, per capire a colpo d’occhio i tuoi consumi, il costo di commercializzazione della materia prima e le imposte;

accesso a iniziative di consumo consapevole e intelligente nei momenti in cui c’è più energia e ottieni sconti esclusivi.

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Prezzo Materia prima Luce Bloccato 12 Mesi 0,1375 €/kWh

Commercializzazione Materia Prima Luce 6 €/mese

Prezzo Materia prima Gas Bloccato 12 Mesi 0,54 €/Smc

Commercializzazione Materia Prima Gas 7 €/mese



Scegli la soluzione che contribuisce non solo al risparmio, ma anche al rispetto dell’ambiente. Acquisisci buone abitudini e assicurati bollette chiare e senza brutte sorprese. Scegli l’energia più equa, pulita e accessibile a tutti.