APT Lazarus: la minaccia arriva anche in Italia

L’APT Lazarus, agente malevolo attivo dall’ormai lontano 2009, dopo una diffusione nel resto del mondo, sembra aver preso di mira anche aziende europee e italiane.

Gli esperti di cybersecurity che lavorano per Kaspersky infatti, hanno individuato degli attacchi avvenuti tramite backdoor DTrack che hanno visto come vittime aziende del nostro paese. In tal senso, episodi simili sono stati segnalati anche per quanto riguarda imprese svizzere e tedesche.

L’agente in questione, come già annunciato, non è di certo un nome nuovo nel settore. Si parla di numerosi attacchi collegati a cyber-spionaggio, ransomware e altre azioni simili al di fuori del vecchio continente.

Per proteggersi da questi attacchi, oltre a una buona dose di prudenza, è senza ombra di dubbio molto utile adottare strumenti di difesa informatica adeguati.

APT Lazarus e e la backdoor DTrack modificata: come funzionano?

La backdoor DTrack è apparsa online nel 2019 e, da quel momento, non è stata mopdificata più di tanto.

Si tratta di un eseguibile che, simulando un’app legittima, va ad attivare un malware una volta che ha intaccato il sistema operativo della vittima.

Una volta che ciò avviene, i criminali informatici possono agire in diversi modi. Si parla, tra le altre cose, di uno strumento per effettuare screenshot e di un sistema per recuperare informazioni sensibili dalla macchina infettata.

Kaspersky Total Security, grazie ai tanti strumenti disponibili, si rivela una suite di sicurezza ideale per contrastare APT Lazarus e tutte le forme di attacco che coinvolgono questo sistema.

Oltre al classico antivirus, ideale per rivelare e disinnescare minacce simili, anche di una VPN integrata che consente di proteggere fino a 300 MB di traffico giornaliero.

Il password manager incluso nel pacchetto poi, è essenziale per gestire al meglio le parole d’accesso e rendere più sicuro l’utilizzo non solo dei social network ma anche sui servizi di home banking e altre piattaforme particolarmente sensibili.

L’intera suite, grazie all’attuale promozione, è poi disponibile a un prezzo imperdibile.

