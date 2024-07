Aqara U200, opportunità domotica: chiusa una porta, si apre un portone

Le serrature intelligenti sono tra gli elementi meno noti del mondo della domotica. Eppure il loro utilizzo può avere grandissimi vantaggi, ma le potenzialità saranno pienamente espresse soltanto quando se ne comprenderà la portata e tutti avranno realmente intuito ciò che la domotica è in grado di fare: non soltanto sostituire funzionalmente strumenti tradizionali, ma creare utilizzi intelligenti sulla base di connessioni, interconnessioni ed elaborazione dei dati. La serratura intelligente Aqara U200 rappresenta una delle più recenti soluzioni per la sicurezza domestica, ad esempio, ed è caratterizzata da una combinazione di tecnologie innovative accompagnate da una estrema facilità d’uso che ne semplifica l’adozione.

A differenza di altri elementi (videocamere, sensori, lampadine o altro), le serrature smart richiedono infatti alcuni minuti di concentrazione per un’installazione che non è sempre immediatamente comprensibile: Aqara ha fatto invece da parte sua tutto quanto utile per semplificare questo passaggio e rendere così i primi passi realmente alla portata di chiunque.

Aqara U200

Non resta che iniziare, insomma: Aqara U200 ti spalancherà un nuovo scenario del mondo domotico ed il primo passo è un gradito messaggio di benvenuto perché l’installazione risulta del tutto semplice (ed in pochi minuti la serratura è già pronta per la configurazione).

Compatibilità e installazione

La serratura Aqara U200 è progettata per essere compatibile con un’ampia gamma di serrature e, elemento di cruciale interesse sul territorio UE, è pienamente utilizzabile con i tradizionali cilindri europei. Prima di iniziare occorre verificare tuttavia alcune specifiche condizioni:

che il cilindro sia almeno 40 mm di distanza dal telaio della porta se la porta si apre verso l’esterno;

che il cilindro sporga di almeno 3 mm dalla porta;

che il cilindro in uso sia di tipo europeo con funzione di emergenza, ossia che possa essere aperto con una seconda chiave anche se dall’altro lato della serratura c’è un’altra chiave inserita.

All’interno della confezione della serratura Aqara U200 si trovano:

1 serratura intelligente U200

1 manuale utente

1 batteria ricaricabile Aqara

1 kit adattatore per cilindro

1 cacciavite esagonale per la regolazione delle piccole viti di fissaggio

1 cavo USB-C / USB-A

4 batterie di tipo AAA

1 adesivo 3M

viti

1 custodia per power bank (utile per il sostegno in appoggio alla maniglia durante la ricarica): una ricarica consente un utilizzo continuativo per circa 6 mesi.

L’installazione della serratura Aqara U200 è semplice: manca un foglio di istruzioni ma, grazie ai video tutorial disponibili per ogni tipo di serratura compatibile, la procedura risulta molto facile da realizzare. Il processo consta di:

Montaggio del kit

Adattare il cilindro esistente alla nuova serratura; Installazione della serratura

Fissare la serratura alla porta serrando le piccole viti concentriche disponibili sul supporto; Alimentazione

Inserire le batterie per l’alimentazione delle due componenti (serratura e tastierino); Configurazione elettronica

Collegare la serratura all’app Aqara Home tramite Bluetooth per la configurazione iniziale.

Il dispositivo ha dimensioni pari a 62.3 × 60.6 × 152.5 mm e contempla altresì un tastierino numerico (42.7 × 33 × 146 mm) con il quale inserire i codici di sblocco. La scocca ha resistenza IPX5 all’umidità e può agire in un range di temperature da -15° a +66°, potendo quindi essere tranquillamente utilizzato anche all’esterno. La serratura viene ovviamente posizionata sul lato interno della porta, dove può essere giostrato a piacimenti; all’esterno v’è esclusivamente il tastierino che abilita i vari meccanismi intelligenti di sblocco per l’apertura della porta. In caso di manomissione, il sistema attiva un allarme particolarmente fastidioso che suona su entrambe le componenti dell’apertura, quindi sia all’esterno che all’interno del locale.

Caratteristiche e funzionalità

La serratura smart sposta sullo smartphone quelle azioni che la mano dovrebbe compiere attraverso una chiave. La chiave non cambia e, di fatto, la serratura rimane esattamente la stessa già presente sulla porta: Aqara U200 non fa altro che serrare la chiave attraverso un motorino in grado di farla ruotare, lasciando che l’azione sia comandata dai segnali in entrata. Si può decidere così di aprire la porta a mano (attraverso l’azione manuale sulla U200), tramite smartphone, tastierino numerico, NFC, da remoto o tramite automatismi domotici predeterminati.

La serratura Aqara U200, in particolare, offre una serie di funzioni avanzate:

Supporto Matter-over-Thread

Grazie al protocollo Thread e al supporto nativo Matter, la U200 può integrarsi senza problemi con piattaforme come Alexa, Apple Home e Google Home, garantendo un’ampia compatibilità e una lunga durata della batteria (fino a 6 mesi per ogni carica);

Grazie al protocollo Thread e al supporto nativo Matter, la U200 può integrarsi senza problemi con piattaforme come Alexa, Apple Home e Google Home, garantendo un’ampia compatibilità e una lunga durata della batteria (fino a 6 mesi per ogni carica); Accesso tramite Apple Home Key o Scheda NFC

Gli utenti iOS possono sbloccare la serratura semplicemente toccando il proprio iPhone o Apple Watch. In alternativa, possono utilizzare una scheda NFC Aqara;

Opzioni di accesso sicuro

La serratura supporta varie modalità di accesso, tra cui impronte digitali (fino a 50 codifiche memorizzate), codici PIN unici, accesso remoto tramite app mobili. Una volta smontata per qualsivoglia necessità, si potrà tornare all’apertura tradizionale senza che siano stati lasciati segni sulla porta;

Modalità di sblocco silenzioso

Questa funzione, attivabile tramite l’app Aqara Home o manualmente, riduce il rumore durante l’apertura della serratura, ideale per non disturbare il sonno: l’azione risulta leggermente rallentata, ma il silenzio è assicurato;

Questa funzione, attivabile tramite l’app Aqara Home o manualmente, riduce il rumore durante l’apertura della serratura, ideale per non disturbare il sonno: l’azione risulta leggermente rallentata, ma il silenzio è assicurato; Sensore porta e blocco automatico

Un giroscopio integrato rileva lo stato della porta, avvisando se la porta sia stata lasciata aperta e bloccandola automaticamente quando viene richiusa.

La serratura intelligente Aqara U200 è progettata per integrarsi perfettamente con vari sistemi di domotica grazie al supporto Matter e Thread: può essere utilizzata con piattaforme quali Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e SmartThings, offrendo una vasta gamma di opzioni di automazione e controllo remoto. Gli utenti possono configurare notifiche push, automazioni personalizzate e aggiornamenti OTA (Over-The-Air) per mantenere la serratura aggiornata e funzionale. Quest’ultimo aspetto risulta essere particolarmente importante: il dogma primario di una serratura è quella di garantire la sicurezza nell’accesso, quindi anche gli aggiornamenti software rappresentano un aspetto dirimente su cui il brand offre massime garanzie.

Come utilizzare l’app

L’app Aqara Home consente un controllo completo della serratura, inclusi:

Calibrazione della serratura

Per assicurare un funzionamento ottimale di apertura e chiusura;

Per assicurare un funzionamento ottimale di apertura e chiusura; Gestione utenti

Aggiungere, rimuovere o modificare i profili degli utenti, potendo consegnare ad ognuno un’esperienza ed un codice personalizzati;

Aggiungere, rimuovere o modificare i profili degli utenti, potendo consegnare ad ognuno un’esperienza ed un codice personalizzati; Creazione di password

Generare password uniche (eventualmente anche periodiche, per un accesso temporaneo, ad esempio per stanze in affitto o case vacanze);

Generare password uniche (eventualmente anche periodiche, per un accesso temporaneo, ad esempio per stanze in affitto o case vacanze); Monitoraggio dello stato della serratura :

Visualizzare i log, lo stato della batteria e le impostazioni del dispositivo, così da poter gestire la serratura come qualsiasi altro dispositivo domotico, tenendone d’occhio lo status per assicurare sempre massima sicurezza alle funzionalità;

: Visualizzare i log, lo stato della batteria e le impostazioni del dispositivo, così da poter gestire la serratura come qualsiasi altro dispositivo domotico, tenendone d’occhio lo status per assicurare sempre massima sicurezza alle funzionalità; Aggiornamenti OTA:

Mantenere il firmware aggiornato per beneficiare delle ultime funzionalità e assicurare massima sicurezza al sistema.

L’app è il centro focale del controllo domotico, dove è possibile creare gli scenari di controllo e dove ogni dispositivo collegato può essere gestito da remoto. Anche nel caso della serratura intelligente, l’app Aqara Home è pertanto indispensabile per impostare ogni settaggio e definire in ogni dettaglio il ruolo del dispositivo sia sulla singola porta di installazione, sia nel contesto della rete domotica ricreata.

La chiave, di fatto scompare: diventa mero strumento di apertura sotto il controllo dell’app e delle impostazioni dell’utente. Potrebbe sembrare soltanto una formalità, ma la differenza è totale: si penserà all’accesso come a qualcosa di più controllabile ed alla porta come ad un ulteriore tassello smart della propria abitazione.

A chi serve?

A chi potrebbe servire una serratura smart come la Aqara U200? Alcune ipotesi esemplificative:

Famiglie

Offre accesso sicuro per bambini e anziani tramite schede NFC e impronte digitali: senza dover consegnare le chiavi, è possibile abilitare ingressi con altre tecnologie più accessibili;

Offre accesso sicuro per bambini e anziani tramite schede NFC e impronte digitali: senza dover consegnare le chiavi, è possibile abilitare ingressi con altre tecnologie più accessibili; Proprietari di case intelligenti

La facile integrazione con i sistemi di domotica esistenti consente di trasformare la porta di ingresso in uno degli elementi che si possono gestire in automatico;

La facile integrazione con i sistemi di domotica esistenti consente di trasformare la porta di ingresso in uno degli elementi che si possono gestire in automatico; Professionisti e viaggiatori

In questo caso l’utilità è in primis il monitoraggio ed il controllo proattivo dell’uscio di casa, anche da remoto;

In questo caso l’utilità è in primis il monitoraggio ed il controllo proattivo dell’uscio di casa, anche da remoto; Persone con mobilità ridotta

Consente un’apertura facilitata anche per quanti hanno difficoltà nell’uso della chiave tradizionale, inoltre la funzione “Pull Spring” può facilitare ulteriormente l’apertura della porta anche senza spinta sulla maniglia;

Consente un’apertura facilitata anche per quanti hanno difficoltà nell’uso della chiave tradizionale, inoltre la funzione “Pull Spring” può facilitare ulteriormente l’apertura della porta anche senza spinta sulla maniglia; Proprietari di case vacanze, B&B

La possibilità di creare codici temporanei permette di abilitare l’ingresso soltanto per i giorni prenotati.

La serratura intelligente Aqara U200 si distingue per la sua combinazione di sicurezza, flessibilità e facilità d’uso. Con il supporto per le ultime tecnologie Matter e Thread, molteplici opzioni di accesso e un’integrazione perfetta con i principali ecosistemi di domotica, la U200 rappresenta una scelta accessibile e di facile adozione per chiunque desideri migliorare la sicurezza della propria casa con una soluzione moderna e avanzata.

Non tutti, nemmeno tra quanti già adottano soluzioni domotiche, hanno già intuito quanto possa essere utile controllare una serratura con la tecnologia, potendo così gestire gli accessi in modo intelligente. Aqara U200 è uno strumento che può aprire questo nuovo orizzonte sia ai neofiti della smart home, sia a quanti non devono far altro che aggiungere questo tassello al resto della rete già sviluppata. I vantaggi sono evidenti e iniziare è semplice: basta un giro di chiave.

L’offerta

A fronte di un prezzo di lancio pari a 269,99€, Aqara Smart Lock U200 è disponibile con uno sconto immediato del 20%. Il prezzo scende pertanto a soli 215,99€, con i quali l’accesso e la sicurezza di casa diventeranno qualcosa di completamente nuovo. A portata di click.

In collaborazione con Aqara