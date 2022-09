Architettura e interior design: 5 corsi da non perdere

Sei un amante dell’architettura e interior design? Domestika ha una promozione tutta dedicata a te: un pacchetto composto da tre corsi a scelta tra una vastissima selezione. Il prezzo, poi, è davvero vantaggioso. Una box da tre corsi ti verrà a costare soltanto 37,90 euro, poco più di 10 euro l’uno. Un bel risparmio, considerando che senza offerte attive un solo corso può costare anche oltre 50 euro.

Seleziona 3 corsi per creare il tuo pacchetto: i nostri consigli

Se sei indeciso su quale corso scegliere, non preoccuparti: hai tempo ancora qualche giorno prima che la promozione scada. Nel frattempo, possiamo aiutarti a scegliere i corsi più adatti alle tue esigenze.

“Introduzione all’interior design” di Masquespacio – In questo corso imparerai come realizzare un progetto di interior design dalla ricerca di ispirazione alla decorazione finale dello spazio. Con l’aiuto della direttrice creativa di Masquespacio, Ana Hernández, raggiungerai risultati esplosivi con risorse limitate, dando un nuovo uso agli oggetti di uso quotidiano seguendo la filosofia del “fai da te”.

"Introduzione a SketchUp" di Alejandro Soriano – Impara a disegnare e modellare in 3D in maniera rapida, efficace e professionale utilizzando il software SketchUp.

"Introduzione ad AutoCAD" di Alicia Sanz – Impara da zero a disegnare le piante dei tuoi progetti architettonici su Windows con il software più utilizzato del mercato.

"Progettazione e modellazione architettonica 3D con Revit" di Arturo Bustíos Casanova – In questo corso imparerai come progettare e modellare una casa ortogonale applicando la metodologia BIM con Revit. Vedrai passo passo come realizzare un progetto di architettura 3D, dalle pareti alle schede di presentazione per il tuo cliente.

"Computer grafica 3D di interni con Unreal Engine 4" di Miguel Albo – In questo corso, ti insegneranno come creare un'architettura di interni con Unreal Engine 4. Imparerai a lavorare dall'importazione e gestione di modelli 3D o illuminazione e materiali, alla creazione di un personaggio che ti permetta di navigare negli spazi.

Come comporre il tuo pacchetto? Per prima cosa accedi alla pagina dell’offerta attraverso questo link e scorri la lista presente. Dopo aver individuato i due corsi che ritieni più interessanti, selezionali e crea il tuo pacchetto a soli 37,90 euro. Ogni corso è composto da un certo numero di videolezioni on-demand ad accesso illimitato: ciò significa che potrai accedervi dove vuoi, quanto vuoi e da qualunque dispositivo, per guardare e riguardare tutte le lezioni e imparare seguendo il tuo rimo. Sono inoltre accompagnate da testi esplicativi, esercitazioni pratiche e risorse aggiuntive.

