Archivia e gestisci le password con la massima sicurezza grazie a NordPass

Quante volte ti è capitato di smarrire una password? Magari di un account importante a cui non hai necessità di accedere con troppa frequenza. NordPass risolve questo problema con un vault estremamente sicuro quanto comodo in cui conservare qualsiasi password.

Gestore di password NordPass: caratteristiche

Si tratta di una soluzione piuttosto utile per tenere tutte le proprie password, e non solo, sempre a portata di clic. Sostanzialmente è una cassaforte virtuale in cui memorizzare le password di qualsiasi account. Ottima la possibilità di inserire, per ogni combinazione, eventuali note da consultare in un secondo momento. Non vi è alcun limite, il che significa che potrai inserire quantità infinita di account in ogni momento, e dovunque ti trovi. È disponibile, infatti, sia una versione desktop che mobile dell’app compatibile praticamente con qualsiasi sistema operativo. Una volta effettuato l’accesso, tutti i dati saranno immediatamente disponibili. Inoltre, una delle funzioni più comode, è il riconoscimento dei siti su cui effettui l’accesso, in modo che la compilazione automatica provvederà all’inserimento dei dati di login.

Funzionalità

Ma a cosa serve avere un gestore delle password? Così come per l’utilizzo di una VPN, la ragione è semplicemente la sicurezza. La soluzione del team di NordVPN, leader del settore, ha strutturato il vault in modo da essere assolutamente sicuro dai malintenzionati. Utilizza le più moderne soluzioni per la crittografia, oltre che specifici algoritmi pensati appositamente per massimizzare la sicurezza di NordPass. Inoltre, non manca la possibilità di utilizzare i dati biometrici, come il riconoscimento facciale o l’impronta digitale, per effettuare l’accesso all’applicazione. Potrai anche registrare eventuali carte di credito o prepagate, in modo da velocizzare le procedure di acquisto, senza rinunciare alla protezione sulle transazioni online. Non manca, infine, una funzionalità per condividere in maniera sicura i propri dati di pagamento o di accesso con le persone di cui ti fidi. D’altronde digitare dati sensibili in una chat di certo non è il modo migliore, considerando che a quella chat potrebbe avere accesso un hacker.

