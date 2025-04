Aria AI arriva su Opera Mini per Android

Opera porta Aria AI, finora disponibile solo nella versione desktop, sul suo browser mobile super leggero Opera Mini. L’obiettivo è rendere l’intelligenza artificiale accessibile a tutti, in particolare nei Paesi in via di sviluppo come l’Africa. Opera Mini, infatti, non è un browser qualunque. È perfetto per chi naviga con connessioni traballanti o smartphone economici.

Aria AI di Opera disponibile su Opera Mini per Android

Con Aria AI, si possono ottenere informazioni aggiornate dal web, fare ricerche, imparare nuove competenze, ottenere riassunti di contenuti online e persino generare immagini. Tutto questo senza uscire dal browser, che secondo Opera conta oltre 100 milioni di utenti.

Opera sfrutta la tecnologia di OpenAI e Google per alimentare il proprio motore Composer AI all’interno di Aria (in particolare, Google Imagen3 gestisce le capacità di generazione di immagini di Aria). Ma la vera sfida era integrare Aria AI in Opera Mini senza impattare sulle dimensioni dell’app e ottimizzando il consumo di dati, un aspetto cruciale nelle aree dove i prezzi dei dati sono molto più alti che in Europa.

Come accedere ad Aria AI su Opera Mini

Chi vuole provare Aria AI su Opera Mini, deve controllare prima di tutto se ha l’ultima versione dell’app. Basta fare un salto sul Play Store, cercare Opera Mini e guardare se c’è il tasto “Aggiorna” o solo “Apri”. Se si vede “Aggiorna”, fare tap, aspettare qualche secondo, e il gioco è fatto.

Una volta completato l’aggiornamento, si vedrà un nuovo pulsante in homepage per Aria AI. Con un semplice tocco, si attiva immediatamente l’interfaccia dell’assistente AI, che potrà rispondere alle domande, fornire informazioni o assistere nella navigazione.