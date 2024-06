ARLO ULTRA 2, telecamera aggiuntiva senza fili e di QUALITÀ (-43%)

Un prodotto che aggiunto a quelli che già possiedi è un vantaggio assicurato. Per la sicurezza della tua casa punta a dispositivi che ne valgano la pena e il sistema ARLO ULTRA 2 fa parte di questi. Vuoi tenere tutto sotto controllo? Sappi che non hai bisogno di fili ma solo della stazione base (venduta separatamente se già non ne hai una) ed il gioco è fatto.

Una telecamera WiFi con risoluzione 4K e tecnologie avanzate al suo interno. Insomma, il ribasso del 43% non è da perdere su Amazon, collegati e aggiungi il prodotto al carrello con soli 199,49€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Arlo Ultra 2: la telecamera che in casa fa la differenza

La installi da solo e soprattutto facilmente. Devi scegliere solo dove posizionarla ed il gioco è fatto. Non ha bisogno di collegamenti strani perché non è alimentata con energia elettrica ma bensì con una batteria che ti assicura 6 mesi di utilizzo ogni volta che la installi. Ottimo, vero?

Pensa che non è solo questo il suo pregio. L’intero ecosistema Arlo merita righe e righe di elogi ma se già conosci il brand, ti ribadisco il fatto che è fenomenale e che ti mette tra le mani un servizio completo senza mezzi termini.

La telecamera in questione è per l’interno, copre un range visivo di 180° ed ha un obiettivo UHD 4K per non farti scappare neanche un dettaglio. Non solo, include la visione notturna, il rilevatore di movimento, la sirena integrata e l’audio a 2 vie.

Per controllare cosa succede apri l’app sullo smartphone e il gioco è fatto. Anche quando sarai a chilometri di distanza potrai avere un occhio vigile all’interno di casa.

Inoltre il sistema è compatibile con gli assistenti più famosi come Google e Alexa.

L’occasione è ottima, se vuoi espandere il range del tuo sistema di sicurezza allora collegati subito su Amazon per risparmiare il 43% e acquista la tua ARLO ULTRA 2 a soli 199,49€ con un click.

