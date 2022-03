L'armata IT dell'Ucraina colpisce diversi siti russi

La settimana scorsa era stata annunciata una “chiamata alle armi digitale”. Numerosi hacker hanno risposto all’appello del governo ucraino e, in collaborazione con la polizia informatica, hanno già colpito diversi siti russi. Gli attacchi vengono coordinati attraverso un canale Telegram. Continua anche l’offensiva del collettivo Anonymous.

Il Ministro per la Trasformazione Digitale, Mykhaylo Fedorov, aveva annunciato la creazione di un’armata digitale per rispondere agli attacchi informatici effettuati da cybercriminali vicini al governo russo. L’elenco dei bersagli e i risultati delle operazioni sono pubblicati sul canale Telegram “IT ARMY of Ukraine“.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 26, 2022