Migliore VPN da scegliere a maggio 2026: a meno di 2 €/mese Surfshark non ha rivali

La migliore VPN su cui puntare oggi è, senza dubbio, Surfshark. Con l’offerta di maggio 2026, infatti, la VPN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, puntando sul piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo illimitato del servizio. Per tutti i nuovi utenti c’è sempre una garanzia “soddisfatti o rimborsati” esercitabile entro i primi 30 giorni dall’attivazione. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Surfshark. Lo sconto è valido solo per un breve periodo.

3 motivi per scegliere oggi Surfshark

Surfshark è oggi la soluzione giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN illimitata. Il servizio in questo garantisce sicurezza e privacy, grazie alla possibilità di criptare il traffico dati, per un accesso protetto a Internet anche quando si sta utilizzando una rete non privata, e una politica zero log, che elimina il tracciamento.

In aggiunta, la VPN consente di aggirare blocchi geografici e censure online, in modo semplice ed efficace. Il sistema, infatti, si basa su un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo e permette di spostare il proprio IP, scegliendo un server situato in un altro Paese. In questo modo è possibile aggirare blocchi geografici e censure online.

C’è poi la questione del prezzo: la VPN prevede un costo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra, per un totale di 27 mesi di utilizzo e con 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. La combinazione di questi elementi rende Surfshark la migliore scelta per una nuova VPN a maggio 2026.

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