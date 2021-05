Artemis: GM e Lockheed Martin progettano un LTV

L'essere umano tornerà sulla Luna nel 2024 con la missione Artemis III (se non ci saranno ritardi). Dopo aver toccato la superficie con lo Starship di SpaceX, gli astronauti si sposteranno con un Lunar Terrain Vehicle (LTV) elettrico a guida autonoma. General Motors e Lockheed Martin hanno avviato la progettazione del loro rover.

Rover elettrico e autonomo sulla Luna

Solo il 5% della superficie lunare è stata esplorata dalla razza umana. I rover utilizzati nelle missioni Apollo hanno permesso spostamenti limitati (entro 7,6 Km dal punto di allunaggio). Gli astronauti della missione Artemis copriranno invece distanze maggiori, quindi sono necessari mezzi di trasporto più avanzati. I nuovi veicoli funzioneranno anche senza guidatore, potranno trasportare strumentazioni o altro carico utile e verranno controllati a distanza dallo Human Landing System o dal Gateway.

La parte meccanica del Lunar Terrain Vehicle verrà progettata da Lockheed Martin. L'azienda del Maryland collabora con la NASA da oltre 50 anni. Recentemente ha ricevuto l'incarico di realizzare la navicella Orion che ospiterà gli astronauti durante il viaggio verso la Luna.

General Motors si occuperà invece del sistema di propulsione elettrico del veicolo e del sistema di guida autonoma. L'azienda di Detroit ha progettato il sistema di guida e navigazione inerziale per l'intero programma Apollo e i Lunar Roving Vehicle elettrici delle missioni Apollo 15, 16 e 17. Non è noto quando la NASA sceglierà il veicolo per la missione Artemis III.

Nel frattempo aumenta il numero di paesi che hanno sottoscritto gli accordi di cooperazione per l'esplorazione lunare. Il decimo paese è la Corea del Sud. Gli altri nove sono Stati Uniti, Italia, Australia, Canada, Regno Unito, Lussemburgo, Emirati Arabi Uniti, Giappone e Ucraina.