Artemis I: come seguire la missione in tempo reale

Se tutto procederà come previsto, il 29 agosto inizierà la missione Artemis I con il lancio del razzo SLS (Space Launch System) dalla base 39B del Kennedy Space Center (KSC) in Florida. Lo storico evento potrà essere seguito in diretta streaming sul sito della NASA e il canale YouTube. Il Artemis Real-time Orbit Website (AROW), attivo dal 28 agosto, permetterà di seguire in tempo reale la navicella Orion nel suo viaggio verso la Luna.

Artemis I: sei giorni in orbita lunare

Al termine del briefing di lunedì, la NASA ha confermato che il lancio avverrà alle ore 8:33 locali (14:33 in Italia) del 29 agosto. Il razzo SLS si trova sulla base 39B da una settimana, dove ingegneri e tecnici effettueranno gli ultimi controlli. Lo streaming inizierà alle ore 6:00 italiane con l’operazione di riempimento dei serbatoi. La copertura del lancio è prevista a partire dalle ore 12:30 italiane.

Nel video seguente è possibile vedere le traiettorie del razzo SLS e della navicella Orion:

Dal 28 agosto sarà possibile seguire la navicella sul sito AROW. Verranno mostrate diverse informazioni, tra cui durata della missione, velocità della navicella, distanza dalla Terra e distanza dalla Luna. Orion girerà intorno alla Luna per sei giorni e ritornerà sulla Terra dopo 42 giorni, cadendo nell’Oceano Pacifico al largo della California.

Gli astronauti saranno a bordo di Orion con la missione Artemis II, ma non scenderanno sulla Luna. L’allunaggio è previsto con la missione Artemis III non prima del 2025. La NASA ha già identificato 13 possibili siti nelle vicinanze del Polo Sud della Luna (dove c’è sicuramente acqua ghiacciata). Le regioni sono state scelte in base alla sicurezza dell’allunaggio, alle condizioni di luce e alla facilità di comunicazione con la Terra.