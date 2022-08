Artemis I: razzo SLS ritorna sulla base di lancio

Se tutto procederà secondo i piani, la missione Artemis I inizierà il 29 agosto. La NASA ha annunciato che il razzo SLS (Space Launch System) ritornerà questa notte (domani mattina in Italia) sulla base di lancio 39B del Kennedy Space Center in Florida. I tecnici e gli ingegneri dell’agenzia spaziale statunitense hanno completato tutte le operazioni preliminari.

Artemis I: si parte per la Luna

Prima di ferragosto, gli ingegneri e i tecnici hanno completato la seconda parte dell’operazione finale, ovvero l’installazione e il test del sistema di terminazione del volo. Si tratta del sistema che viene attivato se il razzo non segue la traiettoria programmata. Dallo Space Launch Delta 45 viene inviato il comando per la distruzione del razzo.

Come è noto, il payload (carico) principale è rappresentato dalla navicella Orion. La missione Artemis I non prevede equipaggio a bordo, ma all’interno della navicella ci saranno tre manichini che serviranno per misurare diversi parametri, tra cui il livello di radiazioni. A bordo ci sarà anche Callisto. Il payload secondario è invece rappresentato da dieci CubeSat, installati nell’adattatore tra razzo e navicella, che verranno liberati nello spazio.

Ieri è stato posizionato il Crawler Transporter 2 sotto il razzo. Stasera uscirà dal VAB (Vehicle Assembly Building) per arrivare sulla base di lancio 39B dopo alcune ore di viaggio. La NASA trasmetterà l’operazione in diretta streaming sul canale YouTube del Kennedy Space Center a partire dalle ore 15 locali (le 23 in Italia). Il lancio è previsto per il 29 agosto. Altre date possibili sono il 2 e 5 settembre.