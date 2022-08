Artemis I: ultimi preparativi prima del lancio

Si avvicina la prima data utile per il lancio del razzo SLS (Space Launch System) dal Kennedy Space Center in Florida. In base alla roadmap attuale, la missione Artemis I dovrebbe iniziare alle ore 14:33 italiane del 29 agosto. I tecnici e gli ingegneri della NASA sono impegnati negli ultimi preparativi prima della partenza verso la piattaforma di lancio.

Missione Artemis I: ci siamo quasi

Dopo tre tentativi falliti, la NASA ha completato il test finale del razzo SLS. In realtà non tutto è filato liscio, dato che il conto alla rovescia è stato bloccato prima del previsto. Tuttavia i dati raccolti sono stati considerati sufficienti. Dopo aver riportato il razzo nel VAB (Vehicle Assembly Building), gli ingegneri della NASA hanno risolto il problema che aveva causato la perdita di idrogeno liquido.

I tecnici hanno installato le batterie di volo che forniranno alimentazione al razzo durante gli ultimi secondi del conto alla rovescia (quando vengono staccati tutti i collegamenti con la torre di lancio) e durante le prime fasi dell’ascesa. Gli ingegneri hanno invece installato e testato i ricevitori dei comandi per la terminazione del volo e l’unità di distruzione automatica dei booster. Al termine dei lavori verrà effettuata un’accurata ispezione finale.

Prima di riportare il razzo sulla piattaforma di lancio, i tecnici installeranno i rimanenti carichi all’interno della navicella Orion (la missione Artemis I non prevede equipaggio). Se il lancio del 29 agosto avrà successo, la navicella tornerà sulla Terra il 10 ottobre, dopo 42 giorni. Altre date alternative sono 2 e 5 settembre.