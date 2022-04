Artemis I: test del razzo sospeso per la terza volta

Il test “wet dress rehearsal” del razzo SLS (Space Launch System) doveva essere completato ieri, ma l’ennesimo problema tecnico ha costretto la NASA a sospendere la procedura di caricamento del propellente per la terza volta. L’agenzia spaziale statunitense terrà oggi una conferenza stampa per fornire informazioni sull’accaduto e illustrare i passi successivi.

Perdita di idrogeno liquido

Durante il caricamento dell’ossigeno liquido, i tecnici hanno rilevato una temperatura troppo alta (quella operativa è -183° C), quindi hanno interrotto l’operazione. Il problema è stato risolto riducendo la velocità della pompa che spinge il propellente nel serbatoio dello stadio principale. Successivamente è stato avviato il caricamento lento dell’idrogeno liquido (circa 2 milioni di litri a -253° C).

Poco dopo l’avvio del caricamento rapido è stato rilevato un incremento di pressione, quindi la procedura è stata interrotta. Sospeso anche il caricamento dell’ossigeno liquido per mantenere la sincronizzazione delle operazioni.

I tecnici hanno successivamente rilevato una perdita di idrogeno liquido, per cui il test è stato definitivamente interrotto. Non verrà quindi effettuata la simulazione del conto alla rovescia. In quel momento nel serbatoio dello stadio principale del razzo c’era il 49% di ossigeno liquido e il 5% di idrogeno liquido. Completata invece la raccolta dei dati dallo stadio superiore, in cui tuttavia non verrà caricato il propellente a causa del problema alla valvola che controlla la pressione dell’elio.

Il direttore di lancio ha dato quindi il via libera allo svuotamento del propellente. I tecnici effettueranno ora un’ispezione e stabiliranno un piano per risolvere l’inconveniente. Ulteriori informazioni verranno comunicate durante la conferenza stampa di questa sera.