Artemis I: lancio del razzo SLS il 29 agosto?

Se tutto procederà secondo i piani, il razzo SLS (Space Launch System) partirà dal Kennedy Space Center il 29 agosto, dando il via alla missione Artemis I. Questa è una delle date scelte dalla NASA per il debutto del razzo, che attualmente si trova nel Vehicle Assembly Building (VAB), dove i tecnici sono al lavoro per risolvere alcuni problemi rilevati durante il test finale sulla piattaforma di lancio.

Artemis I: primo tentativo a fine agosto

Il razzo SLS è ovviamente il principale protagonista del programma Artemis che prevede il ritorno degli esseri umani sulla Luna a distanza di oltre 50 anni dalla missione Apollo 17 (l’allunaggio dovrebbe avvenire non prima del 2026). Alla sommità del razzo c’è la navicella Orion, ma rimarrà vuota fino alla missione Artemis II. Durante la videoconferenza per la stampa, alcuni dirigenti della NASA hanno fornito interessanti informazioni sulle date di lancio.

A metà maggio era state comunicate le sei finestre di lancio del 2022. Ora ci sono tre possibili date: 29 agosto, 2 settembre e 5 settembre. La data esatta verrà scelta solo una settimana prima del lancio. Prima è necessario completare una serie di operazioni preliminari, tra cui la sostituzione delle guarnizioni del sistema di disconnessione rapida che hanno causato la perdita di idrogeno liquido durante il caricamento dei serbatoi.

Le date sono incluse nella seconda finestra di lancio, come aveva anticipato un responsabile della missione. La sua durata dipende dalla data di lancio:

29 agosto: durata missione 42 giorni, ritorno Orion 10 ottobre

2 settembre: durata missione 39 giorni, ritorno Orion 11 ottobre

5 settembre: durata missione 42 giorni, ritorno Orion 17 ottobre

Per rispettare la data del 29 agosto, il razzo SLS dovrà uscire dal VAB entro il 18 agosto. Uno degli ultimi test riguarderà il sistema di terminazione del volo che viene attivato per distruggere il razzo se inizia a seguire una traiettoria sbagliata.