Artemis I: iniziati i preparativi per il lancio

Dopo aver riportato il razzo SLS (Space Launch System) nel VAB (Vehicle Assembly Building) per proteggerlo dall’uragano Ian, la NASA ha iniziato i preparativi per il terzo tentativo di lancio che avverrà non prima del 12 novembre. L’agenzia spaziale ha fornito gli ultimi aggiornamenti sulla missione Artemis I e illustrato le operazioni pianificate.

A fine settembre, dopo il passaggio dell’uragano Ian, il team del Kennedy Space Center in Florida aveva effettuato una prima ispezione. Fortunatamente non sono stati rilevati danni alla struttura (solo una piccola intrusione di acqua). La NASA aveva contestualmente indicato il prossimo periodo di lancio, ovvero 12-27 novembre. La data precisa verrà comunicata nelle prossime settimane.

Engineers at @NASAKennedy are in the process of preparing @NASA_SLS and @NASA_Orion for the next #Artemis I launch attempt in Nov.

Check-outs conducted this week will allow @NASA to finalize the work schedule before rolling SLS and Orion to Pad 39B.

MORE: https://t.co/kRqOC8z7ff pic.twitter.com/dDStCk46G4

— NASA's Exploration Ground Systems (@NASAGroundSys) October 7, 2022