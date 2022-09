Artemis I: vince Ian, il razzo torna nel VAB

La NASA ha atteso fino all’ultimo, sperando in un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo aver ricevuto le informazioni aggiornate sulla tempesta tropicale Ian, l’agenzia spaziale ha deciso di riportare il razzo SLS (Space Launch System) nel VAB (Vehicle Assembly Building). Il lancio verrà probabilmente posticipato alla seconda metà di novembre.

Prima un sensore di temperatura difettoso, poi le perdite di idrogeno liquido e ora Ian. La missione Artemis I verrà ricordata come una delle più “sfortunate” della NASA. Tecnici e ingegneri hanno lavorato duramente per risolvere una serie di problemi che hanno impedito i lanci del 29 agosto e del 3 settembre. Il 21 settembre è stato completato con successo il test criogenico. Era tutto pronto per il lancio del 27 settembre, ma la NASA ha dovuto arrendersi contro un avversario imbattibile.

Due to weather predictions related to Hurricane Ian, @NASA teams will roll the #Artemis I @NASA_SLS rocket and @NASA_Orion spacecraft back to the Vehicle Assembly Building at @NASAKennedy.

First motion is targeted for 11 pm ET tonight: https://t.co/Bx7oanmpa4 pic.twitter.com/wwPds84R36

— NASA Artemis (@NASAArtemis) September 26, 2022