Articul8: il nuovo progetto Intel per l'IA

Intel ha mosso un nuovo importante passo nella direzione dell’Intelligenza Artificiale generativa attraverso un investimento congiunto con DigitalBridge Group Inc. Il nome nuovo sotto il cielo dell’IA è quello di Articul8: non un gruppo di lavoro sotto lo stesso tetto di Intel, insomma, ma un’entità separata e indipendente che possa muovere con maggior coraggio e dinamismo le proprie risorse di investimento.

Articul8

Intel è il nome grosso della cordata e quello da cui è giunto pertanto il benestare sulla leadership del CEO Arun Subramaniyan, già precedentemente General Manager presso il Data Center and AI Group di Intel. Una sorta di spin-off, insomma, che prende forma in un gruppo che ha ora il dovere di trainare la rincorsa a Nvidia ed ai brand che hanno prima e meglio mosso le proprie pedine sullo scacchiere dell’Intelligenza Artificiale.

DigitalBridge Ventures è stato il primo nome a credere nel progetto Articul8, trovando già in passato i primi investimenti Intel. Ora il progetto è realmente congiunto, anche se ancora non è dato sapersi quale sia la caratura del capitale riversato, né se Intel se ne sia riservata la maggioranza. Fin Capital e Mindset Venture sarebbero già parte della partita, mettendo a profitto la propria partecipazione in ottica di futura crescita ad alto potenziale.

Articul8 non è di per sé una novità: già da un paio d’anni ha sviluppato una piattaforma riservata al mercato enterprise per nuovi servizi di sicurezza (sia sul fronte cloud che on-premise o ibridi) in collaborazione con Boston Consulting Group: alcune compagnie nel mondo dei semiconduttori, delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari se ne sarebbero già avvalse, fornendo quella base di lavoro sulla quale sono nate le ambizioni che portano oggi al nuovo progetto.

“Un modo più veloce per il mondo enterprise di offrire soluzioni AI“: così Rich Lesser, Presidente Boston Consulting Group, ha sommariamente descritto l’idea. Sul fronte Intel, l’idea di creare un gruppo indipendente sarebbe orientata alla maggior possibilità di raccogliere investimenti sul mercato e trovare così linfa sulla quale costruire le nuove ambizioni del gruppo in ambito IA.