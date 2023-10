Artifact consente di generare immagini AI per i post

Artifact, l’applicazione nata come aggregatore di notizie dai creatori di Instagram, si sta trasformando in un vero e proprio social network. La novità più recente, disponibile sia per iOS che per Android, è la possibilità di pubblicare contenuti originali senza dover inserire per forza un link.

Come spiegato in un post sul blog, Artifact ha introdotto questa funzione (chiamata Posts), “in seguito al lancio di Links e con l’obiettivo di permettere a tutti di condividere nel flusso della comunità pensieri, recensioni, idee o qualsiasi altra cosa possa essere utile nel feed di contenuti della comunità”.

Artifact fa concorrenza a X e Threads

Per pubblicare contenuti sull’app è sufficiente toccare l’icona “+”, quindi toccare la nuova opzione per condividere un “post”. Gli utenti potranno includere testo e immagini. Secondo Artifact, sarà possibile pubblicare recensioni di ristoranti, guide pratiche o persino ricette di famiglia.

Questi messaggi appariranno nel flusso visivo dei contenuti condivisi dalla comunità, proprio come i link. Saranno quindi visibili non solo agli iscritti, ma anche agli utenti che hanno letto contenuti su argomenti simili. In questo modo, Artifact intende aiutarli a “essere scoperti dalle persone che più probabilmente apprezzeranno il post“. Tutti i post hanno anche un URL unico che può essere condiviso con chiunque.

Il lancio di questa funzione dimostra che l’applicazione vuole competere con X (ex-Twitter), così come con Threads, il nuovo social network di Meta. Questa non è la prima funzione che allontana l’applicazione da un semplice aggregatore di notizie e la trasforma in un social network. Da aprile, ad esempio, Artifact consente ai suoi utenti di commentare e avviare conversazioni sugli articoli letti.

L’app che genera immagini AI per i post

Ora Artifact alza ulteriormente l’asticella, permettendo agli utenti di generare le proprie immagini per accompagnare i post, con l’intelligenza artificiale. L’azienda sostiene che, grazie a questa funzione, gli utenti hanno la possibilità di arricchire i loro post con un elemento visivo che cattura l’attenzione e che esprime al meglio la loro storia.

Per accedere alla funzione, basta fare tap sul simbolo “+” nel riquadro della foto quando si crea un nuovo post su Artifact, selezionando l’opzione “create with AI”. Gli utenti possono quindi inserire il loro prompt per vedere apparire l’immagine generata. La richiesta può includere un soggetto, un mezzo (come un’illustrazione o un’immagine 3D) e uno stile (come pop art o foto realistica).

L’azienda afferma di utilizzare un modello di Stable Diffusion altamente ottimizzato per il processo di generazione delle immagini. Secondo Artifact, l’intero processo dovrebbe richiedere solo pochi secondi. Tuttavia, nel caso in cui gli utenti non fossero soddisfatti dei risultati ottenuti, hanno la possibilità di riutilizzare lo stesso prompt per generare un’altra immagine o di rivedere il prompt per fare un nuovo tentativo.