ArtRage mette a disposizione tools completi per creazioni digitali

Chi si occupa di grafica digitale utilizza spesso software dedicati che facilitano di molto il processo creativo e permettono di gestire in modo facile e veloce anche modifiche consistenti sui propri lavori. Questo vale sia con la grafica raster che con quella vettoriale.

In rete è possibile trovare diversi tools che permettono di rielaborare in un click le immagini e crearne di nuove con uno stile completamente nuovo grazie ai propri algoritmi, e uno di questi è rappresentato dalla suite di ArtRage che è disponibile con diverse varianti e permette di ricreare dei veri e propri quadri partendo da foto o immagini.

Quadri a richiesta con un click

La suite ArtRage Vitae Desktop ad esempio permette su pc desktop di utilizzare gli strumenti a disposizione come se si avesse una tavola per la pittura per poter operare con gli acquerelli facendo un piccolo esempio. Questo significa poter ricreare dei veri e propri quadri in forma digitale. Un input si può avere guardando gli esempi che ci sono sul sito ufficiale.

Le possibilità creative sono davvero tante, e qui si parla di un solo applicativo di quelli disponibili, che possiamo trovare sia su sistema operativo Windows che su macOS, dunque anche con tutti i prodotti Apple.

Da segnalare anche ArtRage Vitae Mobile che è disponibile per smartphone, dunque su Android e iOS, onde operare anche in mobilità e in qualsiasi momento con una spesa davvero contenuta rispetto ai prodotti desktop che sono sicuramente più completi, ma con un costo un po' più consistente.

Per chi inizia è presente ArtRage Lite che ad un costo più accessibile mette a disposizione tutti gli strumenti necessari a chi vuole iniziare a provare la pittura o il disegno digitale, ancora una volta compatibile con piattaforma sia Windows che macOS. Tool davvero interessante che chi opera nel campo delle illustrazioni deve provare.